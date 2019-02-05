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Истребители Германии 30 раз за полгода сопровождали самолеты РФ над Балтикой

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  • 5.02.2019, 19:16
фото с сайта sdelanounas.ru

В ходе визита в Эстонию глава Минобороны Германии встретилась с солдатами бундесвера, участвующими в миссии НАТО.

Дислоцированные в Эстонии немецкие истребители за последние полгода 30 раз поднимались по тревоге, чтобы сопроводить российские самолеты.

Об этом сообщила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 5 февраля, в ходе посещения солдат бундесвера, размещенных в рамках миссии НАТО на авиабазе в эстонском Эмари, передает DW.

"Это большое число показывает, что присутствие (немецких солдат - Ред.) здесь очень важно", - отметила министр.

В эстонском Амари дислоцированы 160 солдат бундесвера и четыре немецких истребителя Eurofighter. Они занимаются воздушной разведкой вместе с коллегами из других стран НАТО с августа 2018 года по апрель 2019 года. Российские самолеты без включения системы радиолокационного опознавания периодически пролетают над Балтийским морем в Калининград.

В ходе визита в страны Балтии фон дер Ляйен накануне встретилась в Литве с президентом Далей Грибаускайте и своим коллегой Раймундасом Кароблисом, а в Риге - с министром обороны Артисом Пабриксом. В этих двух странах глава Минобороны ФРГ также провела встречу с военным контингентом НАТО Enhanced Forward Presence из 10 стран-членов альянса. Эта миссия была запущена после аннексии Россией Крыма и размещается по принципу ротации в трех странах Балтии и Польше.


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