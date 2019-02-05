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Беларусь нанесла поражение России в финале Всемирной лиги сёги

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  • 5.02.2019, 19:28
фото с сайта sakurahouse-blog.com

Белорусы выиграли крупнейший в мире онлайн-турнир по культовой японской игре.

В ежегодном турнире Всемирной лиги сёги участвовали 40 команд из 32 стран мира, в том числе Японии, США, Франции, Великобритании, Германии, Австралии. Но сильнейшей оказалась сборная Беларуси.

В ее состав которой вошли учащийся минского лицея №1 Антон Старикевич (капитан), магистрант БГУ Петр Щеслёнок и учащийся минской гимназии №7 Иван Марцев. Белорусская команда одержала победу во всех матчах, включая финальный, в котором разобралась со сборной России - 2:0.

Kp.by расспросил победителей не только об игре, но и о призах.

- Награждение еще впереди. Мы верим, что это как минимум кругосветное путешествие или поездка в Японию - наша команда с удовольствием сразилась бы с представителями японской ассоциации сёги, - улыбаясь, рассказал капитан команды Антон Старикевич. - А если серьезно, то мы очень рады, что смогли показать достойный результат и набить руку, вне зависимости от того, чем нас наградят. Уже известно, что наградой будут онлайн-партии с профессиональными игроками сёги из Японии. Но в душе я надеюсь, что и это еще не все (улыбается)…

Сёги в переводе с японского означает «игра генералов». В Стране восходящего солнца она считается самой популярной настольной игрой и имеет культовый статус.

За внешнее сходство сёги прозвали японскими шахматами. Игровое поле - доска размером 9 на 9 клеток.

У каждого игрока в начале партии по 20 фигур. Сбитая фигура переходит в резерв противника и может быть в любой момент возвращена на любое пустое поле доски (за некоторыми исключениями), что радикально увеличивает количество возможных комбинаций.

Белорусская школа сёги на сегодняшний день одна из сильнейших в мире. Ее центрами в Минске являются клуб «Гинкаммури» и секция при столичном Дворце молодежи.


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