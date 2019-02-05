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ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты Украины

  • 5.02.2019, 19:32
фото с сайта segodnya.ua

Кандидатов в президенты Украины стало 34.

Центральная избирательная комиссия 5 февраля зарегистрировала четырех кандидатов на пост президента Украины, сообщается на странице ЦИК в Facebook.

Официальными кандидатами стали:

внефракционный народный депутат Виктор Кривенко, выдвинутый политической партией "Народний рух України";

первый заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос, выдвинутый партией "Воины АТО";

старший управляющий партнер ООО "Интернэшнл инвестмент партнерс Украина", самовыдвиженец Сергей Носенко;

и.о. начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт", самовыдвиженец Руслан Ригованов.

Таким образом, кандидатов в президенты стало 34. Ранее ЦИК Украины зарегистрировал:

экс-министра экологии и природных ресурсов Украины, юриста Игоря Шевченко;

мэра Львова, лидера партии "Самопоміч" Андрея Садового;

экс-главу Службы безопасности Украины, лидера движения "Справедливость" Валентина Наливайченко;

нардепа от Блока Петра Порошенко, лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина;

экс-главу Аграрной партии Виталия Скоцика;

лидера партии "Гражданская позиция", экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко;

внефракционного нардепа, лидера партии "Наши" Евгения Мураева;

внефракционного народного депутата Виталия Куприя;

нардепа от Блока Петра Порошенко Ольгу Богомолец;

лидера партии "5.10" Геннадия Балашова;

восстановленного судом в должности главы Госфискальной службы Украины Романа Насирова;

внефракционного нардепа Александра Шевченко;

внефракционного нардепа, основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко;

лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко;

лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко;

нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула;

внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова;

нардепа от Блока Петра Порошенко Аркадия Корнацкого;

бывшего спикера Верховной Рады Александра Мороза;

лидера Социалистической партии Украины Илью Киву;

члена партии "Громадянський рух "Спільна справа" Александра Данилюка;

экс-вице-спикера Верховной Рады, члена партии "Свобода" Руслана Кошулинского;

лидера партии "Основа", внефракционного народного депутата Сергея Таруту;

бывшего главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко;

экс-нардепа Инну Богословскую;

художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского;

внефракционного нардепа Юрия Деревянко;

лидера Патриотической партии Украины Николая Габера;

лидера политической партии "Відродження" Виктора Бондаря;

лидера партии "Движение +380", бывшего народного депутата Романа Безсмертного.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.

3 февраля завершился прием документов для регистрации кандидатами в президенты Украины, их подали 90 человек.


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