ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты Украины
- 5.02.2019, 19:32
Кандидатов в президенты Украины стало 34.
Центральная избирательная комиссия 5 февраля зарегистрировала четырех кандидатов на пост президента Украины, сообщается на странице ЦИК в Facebook.
Официальными кандидатами стали:
внефракционный народный депутат Виктор Кривенко, выдвинутый политической партией "Народний рух України";
первый заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос, выдвинутый партией "Воины АТО";
старший управляющий партнер ООО "Интернэшнл инвестмент партнерс Украина", самовыдвиженец Сергей Носенко;
и.о. начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт", самовыдвиженец Руслан Ригованов.
Таким образом, кандидатов в президенты стало 34. Ранее ЦИК Украины зарегистрировал:
экс-министра экологии и природных ресурсов Украины, юриста Игоря Шевченко;
мэра Львова, лидера партии "Самопоміч" Андрея Садового;
экс-главу Службы безопасности Украины, лидера движения "Справедливость" Валентина Наливайченко;
нардепа от Блока Петра Порошенко, лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина;
экс-главу Аграрной партии Виталия Скоцика;
лидера партии "Гражданская позиция", экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко;
внефракционного нардепа, лидера партии "Наши" Евгения Мураева;
внефракционного народного депутата Виталия Куприя;
нардепа от Блока Петра Порошенко Ольгу Богомолец;
лидера партии "5.10" Геннадия Балашова;
восстановленного судом в должности главы Госфискальной службы Украины Романа Насирова;
внефракционного нардепа Александра Шевченко;
внефракционного нардепа, основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко;
лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко;
лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко;
нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула;
внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова;
нардепа от Блока Петра Порошенко Аркадия Корнацкого;
бывшего спикера Верховной Рады Александра Мороза;
лидера Социалистической партии Украины Илью Киву;
члена партии "Громадянський рух "Спільна справа" Александра Данилюка;
экс-вице-спикера Верховной Рады, члена партии "Свобода" Руслана Кошулинского;
лидера партии "Основа", внефракционного народного депутата Сергея Таруту;
бывшего главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко;
экс-нардепа Инну Богословскую;
художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского;
внефракционного нардепа Юрия Деревянко;
лидера Патриотической партии Украины Николая Габера;
лидера политической партии "Відродження" Виктора Бондаря;
лидера партии "Движение +380", бывшего народного депутата Романа Безсмертного.
Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.
3 февраля завершился прием документов для регистрации кандидатами в президенты Украины, их подали 90 человек.