Президентом Сальвадора стал сын имама палестинского происхождения Букеле 3 5.02.2019, 20:02

Найиб Букеле

Фото: EPA

Своей победой Найиб Букеле положил конец почти 30-летнему правлению двух крупнейших партий страны.

По итогам выборов в Сальвадоре президентом страны в первом туре стал 37-летний Найиб Букеле, бывший мэр города Сан-Сальвадора, сообщает gordonua.com со ссылкой на агентство AFP.

После обработки 87,67% голосов Букеле получил 53,78% голосов, а местный ЦИК заявил, что его победа считается неоспоримой.

Избранный президент состоит в консервативной партии "Великий альянс за национальное единство" и пользуется большой популярностью среди молодежи. Во время празднования со своими сторонниками политик был одет в джинсы и кожаную куртку.

Победа Букеле положила конец 30-летнему периоду, в течение которого в Сальвадоре де-факто существовала двухпартийная система. Страной правили либо ультралевые, либо ультраправые политики, конкурирующие друг с другом.

Во время избирательной кампании он обещал увеличить инвестиции в образование и бороться с коррупцией. Главной своей задачей Букеле считает борьбу с бандитизмом и отсутствием безопасности.

После победы президент должен будет заключить союз с правой оппозицией, которая доминирует в конгрессе, и руководить ими до 2021 года, когда пройдут выборы в законодательные органы.

Букеле – сын имама палестинского происхождения. Он начал политическую карьеру около семи лет назад. Отец политика – выходец из Палестины, имам местной мусульманской общины.

Букеле был известным и успешным бизнесменом. Он руководил собственной компанией уже в 18 лет. После начала политической карьеры его выгнали из крупнейшей в стране партии – социалистического Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти "за предательство прогрессивных идеалов".

В 2012 году политик стал депутатом одного из провинциальных муниципалитетов, в 2015-м – победил на выборах мэра Сан-Сальвадора, опередив кандидата от ультраправого Националистического республиканского альянса.