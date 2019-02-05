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Фотофакт: Как выглядит парковка в одном из минских дворов

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  • 5.02.2019, 20:08
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Машины идеально заполнили все свободное пространство, но как теперь выехать?

Водители хорошо знают, что запрещены остановка и стоянка со стороны жилой застройки, что нельзя заезжать на газон, нельзя оставлять машины на тротуарах. Но таких нарушений в Минске ежедневно совершается бессчетное количество. Люди идут на это осознанно: кто-то и не пытается найти другое место для парковки, другие пытались, но не смогли этого сделать. Читатель Onliner по имени Павел прислал фото из обычного минского двора. Все, ребята, терминатор не нужен — мы уже проиграли войну машинам. Но машинам можно только посочувствовать.

Это фотография двора на улице Космонавтов, 40 (корпус 1 и корпус 2), в минском микрорайоне Малиновка.

— Такое происходит почти каждый день, — констатирует Павел. — Многоэтажки здесь были построены в 2000 году. Как можно было на два двухподъездных дома по 9 этажей сделать такие маленькие парковки? О чем думал архитектор?

Похоже на тетрис. Машины идеально заполнили все свободное пространство, но как теперь выехать?

— Почти все водители оставляют номер телефона под стеклом, чтобы потом оперативно (насколько получится) разъехаться. А те, кто паркуется ближе к закруглению дороги, потом стараются выезжать как можно раньше, — рассказал Павел.

Но даже так иной раз приходится делать звонки двум-трем водителям, чтобы они вышли и отогнали свои авто.

— Можете представить себе: кто-то выходит раньше, кто-то замешкался и выходит на пару минут позже — все это создает довольно нервную ситуацию по утрам. Конечно, за столько лет многие адаптировались жить в таком аду. Помню случай, когда четверо мужчин передвинули маленький автомобиль, чтобы не зацепить его при выезде.

Негласный закон: если ты поставил автомобиль вглубь, то это означает, что он стоит до утра.

Павел говорит, что и в этот двор иногда приходит настоящее чудо. Это когда машин не так много, а на пятачке даже есть свободное место.

— Обычно не заезжаю во двор, если вижу, что уже на въезде творится ад. Звоню родителям, чтобы посмотрели в окно, рассказали обстановку. Думаю, другие тоже так делают.

Кто-то скажет, что проблема в тех водителях, которые желают оставлять машины непосредственно под окнами собственных квартир. А свободные парковочные места наверняка можно найти поблизости.

— В соседних дворах история такая же, но там хотя бы нет тупиковых въездов. По вечерам везде можно увидеть, как изощряются водители, паркуясь. И все стало только хуже, когда закрыли на реконструкцию «Виталюр», расположенный неподалеку. Там была неплохая парковка, а в Малиновке иметь возможность оставить машину в 6—7 минутах ходьбы — это просто рай! — говорит наш читатель.

— Помню твит одного человека, который предлагал шуточный спор: $100 тому, кто сможет припарковаться по ПДД после 23:00 в Малиновке.

Хочу заметить, что я один из тех, кто считает, что парковаться нужно по правилам, и сам довольно часто вызываю ГАИ, когда вижу вопиющие случаи. Но в Малиновке, должен признаться, так не делаю. Помню личный рекорд поиска места для парковки вечером накануне рабочего дня — более 30 минут. Так было один раз, в основном тратил порядка 10—15 минут. Никто уже не обращает внимания на знак «Остановка запрещена». Все места по улице Слободской, Слободскому проезду, улицам Есенина и Космонавтов заняты. Ставят до самых остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Собеседник рассказал, что в последние годы и снег во дворах почти перестали убирать. Интересно, с чем это связано?

— Уже 2 года как дворники вытягивают мусорные контейнеры к соседнему корпусу, так как здесь даже днем не всегда есть место для разворота мусоровоза. А представьте, что делать скорой, если нужно выносить человека, или что делать пожарным в такой ситуации?

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить водителей-коммунальщиков за их отвагу приезжать в такой двор.

Как решить эту проблему? Если кто-то и знает правильный ответ, то, вероятно, держит его в секрете, потому что ситуация лишь ухудшается, и речь не только о Малиновке.

— Решение проблемы — это очень сложный вопрос. Запретить парковаться водителям? Мест и так нет. Но как быть в чрезвычайных случаях, когда на кону может стоять человеческая жизнь? Думаю, что мечты у местных жителей приземленные: все ждут, когда парковка возле «Виталюра» снова откроется, — хоть немного мест прибавится.

Много лет слышал о том, что где-то поблизости собираются строить многоуровневый паркинг, но за счет жильцов. Это, конечно, своеобразный подход «на отвали» от городских властей: «Мы решение предложили, а вы сами не хотите».


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