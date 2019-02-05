SEHA-лига: БГК разгромил румынский «Стяуа» 5.02.2019, 20:20

Брестчане победили клуб из Бухареста со счетом 35:21.

БГК имени Мешкова разгромил «Стяуа» в домашнем матче регулярного сезона SEHA-лиги — 35:21.

По четыре мяча на свой счет записали Андрей Юринок, Максим Баранов, Петар Джорджич и Сандро Обранович, передает pressball.by.

БГК имени Мешкова — Стяуа — 35:21 (19:10)

«Мешковцы» располагаются на четвертом месте в таблице, в их активе 27 очков в 14 встречах. «Стяуа» оккупировал седьмую строку.