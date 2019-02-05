Минюст США опубликовал доклад об иностранном вмешательстве в выборы в Конгресс 5.02.2019, 20:30

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Министерство юстиции США обнародовало отчет, направленный Трампу.

Министерство юстиции США обнародовало отчет, направленный президенту Дональду Трампу, о возможном иностранном вмешательстве в американские промежуточные выборы в 2018 году. Об этом сообщает rbc.ua, ссылаясь на сайт Минюста США.

"Министерство пришло к выводу, что нет признаков того, что в какое-либо время представителями иностранных правительств или иностранными агентами были произведены действия, нацеленные на воздействие на реализацию или безопасность проводившихся в 2018 году выборов", - говорится в документе ведомства.

Напомним, выборы в Конгресс США прошли 6 ноября 2018 года. По итогам выборов демократы получили большинство в Палате представителей Конгресса США, а Республиканская партия США сохранила большинство в Сенате.