Белорусы все активнее выезжают за границу 8 5.02.2019, 20:41

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Фото с сайта tourradar.com

В прошлом году белорусскую границу пересекли около 26,5 миллионов человек.

Государственный пограничный комитет подвел итоги своей работы за 2018 год. По подсчетам пограничников, в прошлом году белорусскую границу пересекли около 26,5 миллионов человек, что на 800 тысяч больше, чем в 2017 году. Наибольший прирост отмечен на белорусско-литовской границе, которую в прошлом году пересекли на 13% больше человек по сравнению с 2017 годом, передает «Белсат».

Границу через белорусские аэропорты в прошлом году пересекли на 10,2% больше человек, а количество пересечения белорусско-латвийской границы выросло на 7,6%.

Значительно выросло и количество пропущенных через границу путешественников на авто. В прошлом году белорусскую границу пересекли около 9,2 миллионов автомобилей. Наибольший прирост был отмечен на границе с Украиной. На втором месте оказалась белорусско-литовская граница, также вырос и транспортный поток на границе с Латвией.

При этом количество задержаний на границе в течение 2018 года выросло на 21,6%. В общей сложности было задержано 725 правонарушителей. За год на при попытке пересечения границы было конфисковано около 450 килограммов наркотических веществ, а также 172 единицы оружия.