Росстат или Росфантаст? 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

5.02.2019, 20:43

1,389

Фото: sostav.ru

Пора правительству РФ переименовать Росстат в Росфантаст.

Он переврал всех, даже супероптимистичный минэкономразвития. Представляем вам чемпиона вранья - Павел Малков, новый глава Росстата.

Еще 6 декабря ЦБР прогнозировал рост ВВП России за 2018 год в размере 1,6-1,7%.

25 января 2019 минэкономразвития заявило о цифре 2,0%.

Это было встречено экспертами с понимающими усмешками и указанием на очевидные приписки.

В строительстве: Минэк и Росстат не слишком убедительно отстаивали свою позицию, выпустив специальные разъяснения по поводу недоучета ранее строительства в ЯНАО.

Сельское хозяйство сам Росстат при публикации данных за 2018 год отказался оценивать. Сказал позже, 31 января. Но 31 января ничего не сообщил. Минэкономразвития дало тогда оценку спада в сельском хозяйстве в 0,7% из-за слабого урожая.

И вот 4 февраля Росстат, подчиненный минэкономразвития, выдал цифру роста ВВП в 2,3%. Сохранив якобы резкий скачок в строительстве и сократив спад в сельском хозяйстве с 0,7 до 0,2%.

Тут уже даже цензурные слова подобрать трудно...

Ну вот где Малков за неделю смог найти ранее неучтенные 0,3% ВВП? Это 300 млрд руб., почти $5 млрд.

Как, например, возможно, что конечное потребление домохозяйств выросло на 2,2% за год, а реальные доходы людей упали на 0,2%?

Как может расти строительство на 4,7%, когда все натуральные показатели — число, строительный объем, площадь возведенных за год зданий - не выросли, а упали в среднем на 5%? (если точно: то соответственно на 4,8%, 4,9%, 5,9%).

Этих примеров — тьма, продолжать не хочется. И так очевидно, что статистики в нашей стране больше не стало. А вот вранья — стало больше.

Статистика теперь - как в детском стишке:

"Что нам стоит дом построить?

Нарисуем — будем жить!"

Телеграм-канал «СерпомПо»