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Франция провела симуляцию ядерного сдерживающего удара

  • 5.02.2019, 20:53
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Во Франции провели проверку всех фаз миссии атаки с применением многоцелевого истребителя.

Во Франции провели редкую симуляцию миссии ядерного сдерживания, после заявлений США и РФ о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом сообщает rbc.ua, ссылаясь на Reuters.

Отмечается, что во Франции провели проверку всех фаз миссии атаки с применением многоцелевого истребителя четвертого поколения Rafale.

"Эти реальные удары запланированы в системе вооружений. Они проводятся через довольно регулярные промежутки времени, но остаются редкими, потому что запускается настоящая ракета без боеголовки", - заявил спикер ВВС Франции полковник Сирил Дювивье.

Напомним, 1 февраля 2019 года США объявили об приостановление участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". Решение о выходе из Договора вступило в силу 2 февраля. Россия ответила на этот шаг зеркальными мерами.

Позже на сайте Государственного департамента США было опубликовано официальное заявление о намерении США выйти из договора о ракетах. Согласно документу, США выйдут из договора через шесть месяцев. При этом Госдеп не исключает новых переговоров с Москвой по поводу контроля за вооружениями.


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