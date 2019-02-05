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Суд обязал Навального удалить расследование о продуктах для Росгвардии

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  • 5.02.2019, 21:10
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Алексей Навальный

Российский оппозиционер будет обжаловать решение суда.

Крымское предприятие «Мясокомбинат «Дружба народов» выиграло суд против российского оппозиционера Алексея Навального. Иск был связан с расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о поставках комбинатом продуктов в Росгвардию. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск предприятия.

«Суд удовлетворил исковое заявление мясокомбината «Дружба народов» к Алексею Навальному о защите деловой репутации в полном объеме», — сообщил РБК юрист Навального, один из авторов расследования Александр Головач.

ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» не требовало материального возмещения ущерба, а настаивало на удалении текстовой и видеоверссии расследования ФБК и на публикации опровержения. Также суд обязал Навального опровергнуть информацию их расследования, постановил судья, передает «РИА Новости». Иск был подан в октябре прошлого года. В своем расследовании Навальный заявил, что Росгвардия закупала продукты для сотрудников по завышенным ценам.

Головач подчеркнул, что будет обжаловать решение суда. «Конечно, будем обжаловать. Считаем, что сведения были достоверными и не порочат деловой репутации мясокомбината, потому что не мясокомбинат устанавливал цены и предъявлял требования по качеству продукции — это делал заказчик, Росгвардия», — пояснил юрист.


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