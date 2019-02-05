Боян Дубайич: Верю, что можно пройти «Арсенал», чудеса случаются 5.02.2019, 21:20

Боян Дубаич

фото с сайта pressball.by

Нападающий БАТЭ Боян Дубайич ответил на вопросы болельщиков.

Форвард БАТЭ Боян Дубаич рассказал, обыграют ли борисовчане лондонский «Арсенал» в 1/16 финала Лиги Европы, передает «Трибуна».

О любимой команде

- Симпатизирую мадридскому «Реалу», но сейчас они играют не очень хорошо. В целом, люблю футбол и смотреть хорошие матчи.

О лучшем футболисте Беларуси

- Конечно, это Александр Глеб.

О шашлыке

- Самый лучший шашлык находится в Городее. Это не легенда, а правда.

О том, забьет ли «Арсеналу»

- Да, забью. Верю, что можно пройти «Арсенал». Чудеса случаются. Они фавориты, но у нас есть шансы.