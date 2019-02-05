ЕС готовится противостоять дезинформации на выборах в Европарламент 1 5.02.2019, 21:30

Еврокомиссар Джулиан Кинг заявил, что выборы в Европарламент могут стать целью для вмешательства извне.

Майские выборы в Европарламент являются потенциальной целью для внешнего вмешательства. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг, отвечая на вопрос корреспондента DW во время брифинга во вторник, 5 февраля, в брюссельском аналитическом центре EPC.

Противостояние попыткам вмешательства усложняет тот факт, что выборы будут проходить на протяжении четырех дней в, как минимум, 27 странах ЕС (если Великобритания выйдет из объединения). Потому Кинг заявил о необходимости подготовиться к противодействию попыткам повлиять на выборы с помощью дезинформации, манипуляций или другого вмешательства. Для этого ЕС, в частности, проведет в марте - начале апреля учения, в ходе которых будет отработана реакция на скоординированные попытки дезинформации в период подготовки к выборам и вмешательства в сами выборы.

Доказательств атак выборов в Европарламент пока нет

На данный момент Кинг "не знает о существовании доказательств, указывающих, что кто-то определенный планирует атаковать выборы в Европарламент". В то же время еврокомиссар указал на вероятные вмешательства извне в недавние голосования в разных уголках мира, включая и Европу. "Россия - не единственный источник внешнего вмешательства и дезинформации", - отметил он, указав, вместе с тем, что Москва так часто бравирует этим (хотя официально не признает - Ред.), что ей следует поверить на слово.

В 2018 году Еврокомиссия уже предложила ряд мер по защите выборов от вмешательства извне, а также по противодействию распространению фейков.