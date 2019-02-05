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На птицефабрике «Белоруснефть-Особино» исчезло 17 тонн кур

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  • 5.02.2019, 21:39
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фото из открытых источников

Недостачу хотели переложить на работников.

11 января на складе готовой продукции убойного цеха РУП «Белоруснефть-Особино» провели инвентаризацию и обнаружили пропажу 17 тонн мяса птицы — на сумму почти в 57 тысяч рублей. Работники говорят, что сначала недостачу хотели повесить на них, но теперь обещают провести расследование, передает tut.by.

— Начальник склада принес список, напротив каждой фамилии — сумма, которую нужно заплатить. Некоторые подписывали и соглашались, — рассказывает работница предприятия Лидия. — А вчера нас собрал генеральный и сказал, что он все сам проверит. Будем смотреть, что будет дальше.

По словам работников предприятия, речь идет о суммах от 700 до 1000 рублей компенсации с человека.

Правозащитник Леонид Судаленко рассказал, что к нему обратились 7 работников предприятия.

— Люди пришли и рассказали, что два месяца назад все было хорошо, а 11 января наниматель провел инвентаризацию и обнаружили эту недостачу. Разделили на всех материально ответственных, а это 59 человек, и тут же у них начали требовать: мол, платите добровольно, а иначе уволим.

Судаленко считает, что требование нанимателя незаконно.

— Только при индивидуальной персональной материальной ответственности работнику нужно доказывать отсутствие своей вины. При коллективной бригадной ответственности вину должен доказывать наниматель. А здесь мы видим требование по принципу «работал — значит плати». Вина каждого работника должна быть не предполагаемая, а конкретная, с доказательствами, — говорит Судаленко.

Он помог обратившимся подготовить заявление в комиссию по трудовым спорам с требованием, чтобы претензии с работников сняли. «Если нет, то мы пойдем в суд и будем доказывать отсутствие вины каждого обратившегося к нам», — говорит юрист.

В пресс-службе ПО «Белоруснефть», дочерним предприятием которого является птицефабрика, рассказали, что никаких приказов о привлечении работников к материальной ответственности пока не издавалось.

— На предприятии создана комиссия по служебному расследованию фактов образования недостачи и определению степени виновности работников. Комиссия работает, идет расследование. Никаких приказов о привлечении работников склада к материальной ответственности не издавалось, следовательно, и никаких удержаний из заработной платы работников не было. О виновности или невиновности работников, как и о возмещении материального ущерба, можно будет говорить после результатов служебного расследования.

Истории с недостачами на Гомельщине возникают периодически — и зачастую это становится проблемой работников предприятия.

Так, зимой 2017 года на «Милкавите» после инвентаризации выявили недостачу обезжиренного молока, сырьевого молока в базисной жирности, сыворотки на сумму 141 553 рубля. Пропало сырье, согласно документу, в период с 1 ноября 2015-го по 5 февраля 2016 года. Причиной недостачи называется «недостаточный контроль материально ответственных лиц по перемещению сырья с приемки предприятия в цех и выпуска готовой продукции». Поскольку материально ответственными лицами являются все работники цеха, сумму недостачи хотели поровну разделить — на каждого выходило порядка 690 рублей. Люди отказались добровольно возмещать ущерб. Предприятие пошло в суд. Позднее «Милкавита» отказалась от всех ранее заявленных исковых требований к сотрудникам.

В ноябре 2017 года на Гомельском ликеро-водочном заводе «Радамир» пропало 47 тысяч 334 бутылки водки. Недостачу на сумму более 265 тысяч рублей обнаружили во время инвентаризации. Предприятие предъявило иск о возмещении материального ущерба к своим пяти бывшим и одному нынешнему работникам. Возмещать ущерб по решению суда должна будет лишь одна сотрудница — бывшая завскладом предприятия.


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