Ватикан готов стать посредником в Венесуэле 1 5.02.2019, 21:44

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Папа Франциск не исключает посредничество Святого престола в качестве последней меры.

Ватикан предложит свое посредничество в урегулировании венесуэльского кризиса, если об этом попросят обе стороны. Об этом заявил Папа Римский Франциск, сообщает ANSA.

Папа Франциск не исключает посредничество Святого престола в качестве последней меры, когда "все другие уже использованы".

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что секретариат организации не будет присоединяться к какой-либо из групп стран в связи с ситуацией в Венесуэле.

Напомним, страны Европейского союза признали венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Сообщается, что о решении признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы объявили министры иностранных дел Великобритании, Испании, Франции и Швеции.