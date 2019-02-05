Ватикан готов стать посредником в Венесуэле

Ватикан готов стать посредником в Венесуэле1
- 5.02.2019, 21:44
Папа Франциск не исключает посредничество Святого престола в качестве последней меры.
Ватикан предложит свое посредничество в урегулировании венесуэльского кризиса, если об этом попросят обе стороны. Об этом заявил Папа Римский Франциск, сообщает ANSA.
Папа Франциск не исключает посредничество Святого престола в качестве последней меры, когда "все другие уже использованы".
До этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что секретариат организации не будет присоединяться к какой-либо из групп стран в связи с ситуацией в Венесуэле.
Напомним, страны Европейского союза признали венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Сообщается, что о решении признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы объявили министры иностранных дел Великобритании, Испании, Франции и Швеции.