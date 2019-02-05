Reuters: Тела погибших в Сирии россиян не возвращали перед выборами президента РФ 5.02.2019, 22:01

Тела погибших вернули в Россию только через два месяца после боя.

Тела бойцов "ЧВК Вагнера", погибших после авианалета возглавляемой США международной коалиции в Сирии в феврале прошлого года, вернули в Россию только через два месяца после боя. Даты и обстоятельства гибели, указанные в их свидетельствах о смерти, отличались от реальных. Так Россия могла скрыть массовые потери в бою, пишет в своём расследовании агентство Reuters (перевод - svoboda.org).

Агентству удалось установить шесть случаев, когда тела погибших в бою россиян были возвращены семьям более чем через семь недель после боя с документами, детали в которых были неверны. Это помогло скрыть свидетельства крупных потерь от широкой публики до переизбрания Владимира Путина президентом РФ 18 марта, отмечает издание.

Задержка возвращения тел погибших в Сирии прошлой весной и неверные детали в документах отличались от обычной практики обращения с погибшими в Сирии россиянами. Раньше представители вербовщика возвращали тела спустя две или три недели после гибели с документами, где была указана дата смерти, совпадавшая с тем, что родные узнавали от сослуживцев погибших. За регистрацию смертей россиян в Сирии отвечает консульство России, находящееся в Дамаске. Как минимум 33 свидетельства были выданы после президентских выборов 18 марта.

100 погибших за частный заказ

Бой в провинции Дэйр-эз-Зор в Сирии с многочисленными потерями среди российских наёмников произошёл в ночь с 7 на 8 февраля этого года. Российские наёмники вместе с правительственными войсками Башара Асада попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод, который контролируют арабско-курдские отряды "Сирийских демократических сил". После того как российские военные заявили, что россиян нет среди атакующей завод группировки, они была атакована авиацией возглавляемой США международной коалиции. Командование международной коалиции сразу после боя оценило потери нападавших в 100 человек. По данным источников Reuters, в бою погибли около 100 частных военных специалистов из России и СНГ.

Издание The Bell в своём расследовании утверждало, что атака "ЧВК Вагнера" не была санкционирована командованием российской группировки войск в Сирии. Наёмники выполняли частный заказ сирийского бизнесмена, российские военные были "просто ошарашены" таким своеволием, говорят источники издания. Военным пришлось убеждать администрацию президента Путина, что такая ситуация носила единичный характер.

Бой стал первым боестолкновением между США и группировкой, контролируемой Россией после распада Советского Союза, отмечает Reuters.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил агентству, что связывать задержки с выдачей свидетельств о смерти погибшим в Сирии россиянам с выборами неправильно. Он не стал комментировать участие "ЧВК Вагнера" в вооруженном конфликте в Сирии.