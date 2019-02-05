Экспорт нефти из Венесуэлы резко снижается из-за санкций США 1 5.02.2019, 22:26

Фото: wiseGEEK

У Венесуэлы не осталось возможности заниматься транспортировкой нефти.

Экспорт венесуэльской нефти после введения санкций США против государственной нефтедобывающей компании PDVSA резко сократился, действия Белого дома подталкивают нефтяную промышленность Венесуэлы к краху. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

Продажа сырой нефти является единственным источником доходов для Венесуэлы, а введенные санкции уже оказывают значительный эффект на добычу нефти в стране. Издание пишет, что данная ситуация может угрожать и мировым рынкам, передает gordonua.com.

Лидер венесуэльского профсоюза нефтяников b<Луис Эрнандес заявил, что нефтепромышленность в стране приближается к краху. По его словам, у Венесуэлы не осталось возможности заниматься транспортировкой нефти, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщает Reuters, в Мексиканском заливе образовалась "флотилия" танкеров, на которых находится 7 млн баррелей венесуэльской нефти. Существенная часть этого топлива была закуплена до вступления в силу нефтяных санкций США против Венесуэлы, а теперь владельцы не могут найти новых покупателей.

Кроме того, чтобы сернистая и тяжелая венесуэльская нефть была пригодна для переработки, ее необходимо разбавлять более легкой, с чем тоже возникли большие проблемы. Танкеры, перевозящие нефтепродукты, связанные с российским "Лукойлом", испанским Repsol SA и американским Chevron, были остановлены или перенаправлены в связи с проблемами оплаты со стороны Венесуэлы, рассказали источники издания.

В конце января США ввели санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA. По словам советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, целью санкций является недопущение дальнейшего грабежа венесуэльского народа президентом Николасом Мадуро и его приспешниками. Министр финансов США Стивен Мнучин уточнил, что "дочка" PDVSA, нефтеперерабатывающий оператор Citgo Petroleum, сможет продолжить работу в США при условии, что прибыль не будет направляться Мадуро и его окружению.

23 января десятки тысяч венесуэльцев вышли на массовые протесты против Мадуро. В этот день председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

31 января Европарламент признал Гуайдо законным президентом Венесуэлы.

4 февраля 19 стран Европейского союза приняли совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом этой страны.