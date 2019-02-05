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В Беларуси издадут первую книгу о рок-музыканте Чеславе Немене

  • 5.02.2019, 22:43
Чеслав Немен

Книгу презентуют в Минске 15 февраля.

К 80-летию рок-музыканта запустили экспресс-краудфандинг на книгу-альбом «Чеслав Немен». Издание откроет серию Genius Loci («Гений Места»). Такая скорость объясняется тем, что книгу презентуют в Минске 15 февраля. А назавтра, в день 80-летия со дня рождения польского музыканта белорусского происхождения, часть тиража безвозмездно передадут в деревенский клуб-музей Немена. Он находится в его родной деревне Старые Василишки в Щучинском районе – это родной дом артиста. В нем и в райцентре пройдут торжества в честь Немена, передает kp.by.

В книге несколько разделов о Немене и его творчестве
Фото: ulej.by

Из необходимого дофинансирования в 333 рубля уже собрано 84%. Идея и тексты альбома киносценариста и журналиста Веры Савиной (по ее сценарию был снят документальный фильм «Гэты дзіўны свет» о Немене), а оформление и значительная часть фотографий - Виталия Раковича. Также в издании десятки снимков из собрания музея ключевого польского рок-музыканта ХХ века и из частных собраний.

Полистать книгу вживую можно будет 7 февраля на польском стенде Миснкой международной книжной выставки-ярмарки, а онлайн макет доступен и сегодня на странице крауд-компании. После выхода книги на русском языке будут версии по-белорусски, по-польски и по-английски.

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Фото: ulej.by

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