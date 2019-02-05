Насколько авторитаризм заразен? 1 5.02.2019, 22:46

Фото: The Chronicle, Paloaltoonline.com, Wikipedia

Правозащитники обсуждают доклад Freedom House.

В правозащитном сообществе России активно обсуждают ежегодный доклад организация Freedom House, в котором говорится о глобальной тревожной тенденции отката от демократии.

Значительная часть исследования прямо или косвенно посвящена Российской Федерации, эксперты организации выражают тревогу в связи с тем, что Россия и Китай как ведущие автократические режимы мира не только активизируют репрессии во внутренней политике, но и распространяют негативное влияние на другие страны, которые тоже все чаще начинают пренебрегать демократическими принципами, пишет «Голос Америки».

По словам авторов доклада, Москва и Пекин считают демократию угрозой своим репрессивным режимам и ведут деятельность, направленную на подрыв демократических институтов и подавление деятельности защитников демократии.

Как констатирует Freedom House, сегодня становится все труднее обеспечивать соблюдение демократических принципов в рамках одной страны, игнорируя ситуацию в других: «Автократические режимы России и Китая, очевидно, понимают, что для сохранения власти внутри страны им нужно подавлять открытую дискуссию, преследовать диссидентов и ставить под угрозу основанные на правилах институты за пределами своих границ. Граждане и лидеры демократических государств должны осознать, что верно и обратное: для сохранения собственных свобод они должны защищать права человека во всех странах».

Реальность глобализации такова, что наши судьбы взаимосвязаны, подчеркивают авторы доклада.

Сопредседатель Московской Хельсинской Группы (МГХ) Валерий Борщев, что в докладе очень тонко подметили влияние проводимой Москвой и Пекином репрессивной политики в отношении собственных граждан на другие страны, которые следуют примеру России и Китая. Вместе с тем, по его мнению, проблема гораздо сложнее и многограннее.

«Раньше это было прерогативой исключительно советской пропаганды – утверждать, допустим, что «Голос Америки» и Би-Би-Си управляют протестным движением (в СССР), – напомнил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Сегодня это опять повторяется, в российских СМИ неустанно твердят, что все беды идут к нам от Запада, как будто все мы, живущие в стране, идиоты и ни в чем не разбираемся. Однако это только одна сторона медали».

Правозащитник согласен с выводами доклада о том, что Россия вмешивается в выборы других государств, и считает RT – «откровенной дубовой пропагандой». Тем не менее, он надеется, что граждане западных стран достаточно информированы и не поддадутся на пропагандистские изощрения Кремля.

«В то же время сейчас видно, как президент Франции Макрон и другие политики начинают объяснять протестные движения внутри своих стран влиянием Кремля, – продолжил Валерий Борщев. – На мой взгляд, все куда сложнее. Хотел бы напомнить западным коллегам, что мы сами страдаем от подобного подхода, когда все наши протестные акции объясняются влиянием Запада, словно нами можно управлять как кому-то заблагорассудится. Разумеется, это не так. И на Западе тоже не так. Желтые жилеты во Франции вышли на улицы отнюдь не по воле Москвы».

Политике России и Китая надо противостоять всей культурой западной демократии, ее вековыми традициями, резюмировал сопредседатель МХГ.

В свою очередь, правозащитник и оппозиционный политик Наталья Пелевина также убеждена, что сегодняшняя ситуация с правами и свободами в России касается уже не только граждан страны.

«Это безусловно так, – констатирует она. – Хотя репрессивные методы внутри РФ практикуются давно, мир, кажется, лишь сейчас осознал, что собой представляет нынешний режим Путина, всю степень его агрессивности, беспринципности, полное отсутствие морали и тому подобное. Впрочем, в этом есть своя логика. Именно в самые последние годы стало абсолютно ясно, что проблемы России касаются не только самой страны, но и мира в целом».

С точки зрения Натальи Пелевиной, это связано как с агрессивной внешней политикой Кремля, направленной на вмешательство в дела других государств, так и с беспрецедентным курсом на подавление прав и свобод человека внутри страны.

«В России есть расхожее выражение: дурной пример заразителен, – подчеркнула она. – К сожалению, это оказалось справедливым даже в отношении некоторых европейских стран. Думаю, однако, у Запада с избытком хватит инструментов, чтобы переломить эту тенденцию. Для этого достаточно пристальнее вглядеться, что происходит в самой России и куда она катится, в какую бездну. У нас существуют статьи уголовного кодекса, которые, в принципе, невозможны в любой свободной демократической стране».

В России права и свободы человека носят совершенно относительный характер, утверждает Наталья Пелевина: «Эти понятия существуют лишь в тех рамках, которые устанавливает государство вне зависимости от законов и конституции. Что власть решит, то и будет. Крайне сомнительно, что такой опыт выглядит привлекательно хоть в чьих-то глазах».

Основная проблема России заключается в том, что значительное число людей смирилось с правилами игры, установленными властью, заключила правозащитник.