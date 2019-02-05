закрыть
5 февраля 2019, вторник, 23:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В ряде городов Беларуси квартиры за 2018 год подорожали на 10%

  • 5.02.2019, 23:31
Фото: kp.by

В подавляющем большинстве городов Беларуси спрос на квартиры был высоким, а местами — рекордным.

Cтоличный рынок жилья не единственный, кто может занести себе в актив минувший год, пишет realt.by.

Рост доступности кредитов в конце 2017 - начале 2018 годов дал региональным рынкам жилья достаточный импульс для того, чтобы спрос на квартиры достиг максимальных значений. В дальнейшем, для многих городов Беларуси, в том числе и Минска, был характерен постепенный спад покупательской активности либо стагнация. Только в Бресте и Бобруйске пик продаж пришелся на последние 3 месяца 2018 года.

Общее сокращение спроса по сравнению с 2017 годом было незначительным и составило в областных центрах и крупных городах всего 2-3%, но между городами присутствовали заметные различия. Спрос на квартиры увеличился только в пяти крупных городах страны, среди которых Бобруйск, Борисов и Мозырь (+13% сделок в каждом), а также Полоцк (+20%). Из областных центров можно выделить Гомель, где регистраторы оформили на 19% больше сделок купли-продажи квартир, чем годом ранее.

Снижение покупательской активности по итогам года было отмечено в 12 крупных городах страны, однако лишь в 5 случаях оно превысило 10%. Хуже всего дела обстояли в Новополоцке (-15%).

Любопытная ситуация сложилась в малых городах — по итогам года страна разделилась на две половины. На востоке, в Витебской, Могилевской и Гомельской областях, сделок стало больше, в то время как в Брестской, Гродненской и Минской их количество сократилось. Примечательно, что Минскую область вниз «потянул» Минский район, где сделок в 2018 году зарегистрировали сразу на 22% меньше, чем годом ранее.

Что покупают?

В подавляющем большинстве городов Беларуси «двушки» пользовались большей популярностью, чем «однушки». Самая ощутимая разница в Солигорске, где сделок с 1-комнатными квартирами в 2018 году было около 25%, в то время как с 2-комнатными — сразу 44%. Квартиры с одной комнатой были в ТОПе покупательских предпочтений только в Минске, Гомеле и Пинске.

Цены

Подавляющее большинство городов страны завершили год ростом цен на квартиры. Средний уровень цен по данным реальных сделок сильнее всего поднялся в столице (+10,6%). 10-процентный рост цен был также отмечен в Бресте, Гомеле и Витебске, а в Могилеве и Гродно квартиры подорожали в среднем на 7%.

Что касается крупных городов, то здесь результаты скромнее. Только Борисову и Новополоцку удалось достичь сопоставимых с областными центрами темпов роста (+7-8%). В других городах квартиры подорожали не более чем на 5%, а в Лиде и Солигорске цены и вовсе не изменились.

Региональные рекорды

Квартиру площадью 156 квадратных метров купили в Гродно за 138 тысяч долларов, что стало самым высоким показателем среди всех городов страны. Всего в 2018 году свыше 100 тысяч долларов в регионах заплатили за 13 квартир. Из них четыре находились в Гродно, три в Витебске, по две квартиры в Бресте и Гомеле, а также по одной в Могилеве и Солигорске.

Начиная с середины 2016 года — переломного момента в ценовой динамике последних лет, между городами страны стало расти расслоение. Происходит оно на разных уровнях, самый очевидный пример — это увеличивающийся разрыв в ценах на квартиры между Минском и регионами. На данный момент квартиры в столице в среднем в 2,1 раза дороже, чем областных центрах и в 2,5 раза дороже, чем в других крупных городах. В обоих случаях это рекордные показатели для последних 10 лет.

Расслоение проявляется и на локальном уровне — областные центры отрываются от других крупных городов. Особенно ярко в последние годы это проявляется в Бресте и Витебске. Наконец, среди 5 областных центров всё отчетливее прослеживается лидер в лице Бреста. На данный момент в городе над Бугом квадратный метр стоит на $100 дороже, чем в сопоставимых по статусу городах.


популярное за неделю

Мнение

Нету Интернета
Нету Интернета Антон Орехъ
Предупреждение членам «тунеядских комиссий»
Предупреждение членам «тунеядских комиссий» Николай Статкевич
Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип