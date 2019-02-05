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В Венесуэле депутат заявил об остановке перевода $1,2 млрд в Уругвай

  • 5.02.2019, 23:03
иллюстрационное фото

Португальский банк Novo Banco заблокировал перевод, который пытался осуществить режим Мадуро.

Португальский банк Novo Banco заблокировал перевод в Уругвай $1,2 млрд, который пыталось осуществить правительство диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом во время выступления в парламенте сообщил депутат Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Карлос Папарони. Видеофрагмент выступления опубликован в его аккаунте в Twitter, передает РБК.

«Мне приятно сообщить венесуэльскому народу, что этот перевод удалось остановить, защищая ресурсы всех венесуэльцев», — заявил парламентарий (цитата по Reuters).

Накануне о попытке властей перевести $1,2 млрд в Уругвай заявил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуаидо, который в конце января объявил себя временным президентом вместо Мадуро.


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