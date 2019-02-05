Белорусская фристайлистка с первой попытки вышла в финал чемпионата мира
- 5.02.2019, 23:19
Александра Романовская первой квалификации заняла шестое место и напрямую попала в первый финал.
Белоруска Александра Романовская с первой попытки пробилась в финал чемпионата мира по лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли, передает pressball.by.
Наша соотечественница в первой квалификации заняла шестое место и напрямую попала в первый финал. Лучшая попытка в первой квалификации удалась китаянке Сюй Мэнтао.
Чемпионат мира. Лыжная акробатика. Квалификация 1
1. Сюй Мэнтао (Китай) 85.05
2. Любовь Никитина (Россия) 80.32
3. Лаура Пил (Австралия) 80.01
4. Шао Ци (Китай) 80.01
5. Ольга Полюк (Украина) 79.06
6. Александра Романовская (Беларусь) 75.60