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Белорусская фристайлистка с первой попытки вышла в финал чемпионата мира

  • 5.02.2019, 23:19
Александра Романовская
Фото с сайта rsaski.ru

Александра Романовская первой квалификации заняла шестое место и напрямую попала в первый финал.

Белоруска Александра Романовская с первой попытки пробилась в финал чемпионата мира по лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли, передает pressball.by.

Наша соотечественница в первой квалификации заняла шестое место и напрямую попала в первый финал. Лучшая попытка в первой квалификации удалась китаянке Сюй Мэнтао.

Чемпионат мира. Лыжная акробатика. Квалификация 1

1. Сюй Мэнтао (Китай) 85.05

2. Любовь Никитина (Россия) 80.32

3. Лаура Пил (Австралия) 80.01

4. Шао Ци (Китай) 80.01

5. Ольга Полюк (Украина) 79.06

6. Александра Романовская (Беларусь) 75.60


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