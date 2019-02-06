закрыть
6 февраля 2019, среда, 8:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Трамп: Сегодня в США происходит экономическое чудо

  • 6.02.2019, 8:05
Дональд Трамп
Фото: Loren Elliott/Zumapress

Президент США выступил в ежегодным посланием к нации.

Выступая перед Конгрессом во вторник, 5 февраля, Дональд Трамп жестко раскритиковал парламентские расследования, ведущиеся против него и круга близких к нему лиц, и потребовал сформировать в США безопасную миграционную политику, сообщает dw.com.

По словам главы Белого дома, выступившего перед обеими палатами Конгресса с ежегодным посланием к нации, экономика США переживает сегодня "невиданный доселе расцвет". "Сегодня в США происходит экономическое чудо - и единственное, что может ему помешать, - это глупые войны, политика или смехотворные партийные расследования", - заявил политик. Ряд комитетов в Конгрессе занимаются в настоящий момент проверкой возможных связей предвыборного штаба Трампа с Москвой в 2016 году.

"Если нам нужны мир и законность, то не должно быть никакой войны и никаких расследований", - добавил Трамп, в очередной раз обвинив демократов в том, что они блокируют работу администрации и стоят на пути конструктивного законотворчества.

При этом Трамп призвал обе партии, Республиканскую и Демократическую, "вспомнить искусство нахождения компромиссов" и забыть разногласия ради совместной работы "по повестке американского народа". "Мы можем преодолеть противоречия, залечить старые раны и найти общие решения", - заявил он.

Стена на границе с Мексикой

По словам Трампа, стена на границе с Мексикой, которая обойдется бюджету страны в 5,7 млрд долларов, - необходимая мера для того, чтобы обеспечить безопасную и упорядоченную миграционную политику.

Вопрос финансирования защитной стены на границе с Мексикой является камнем преткновения в споре между Трампом и демократическим большинством в Палате представителей в Конгрессе. Из-за него работа американской администрации и ряда госучреждений в этом году оказалась блокирована на несколько недель ("шатдаун").

Встреча с Ким Чен Ыном

Кроме прочего, Трамп объявил, что намерен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Вьетнаме 27-28 февраля 2019 и предпринять очередную попытку уговорить его отказаться от программы создания ядерного вооружения.


популярное за неделю

Мнение

Нету Интернета
Нету Интернета Антон Орехъ
Предупреждение членам «тунеядских комиссий»
Предупреждение членам «тунеядских комиссий» Николай Статкевич
Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип