Трамп: Сегодня в США происходит экономическое чудо 6.02.2019, 8:05

Дональд Трамп

Фото: Loren Elliott/Zumapress

Президент США выступил в ежегодным посланием к нации.

Выступая перед Конгрессом во вторник, 5 февраля, Дональд Трамп жестко раскритиковал парламентские расследования, ведущиеся против него и круга близких к нему лиц, и потребовал сформировать в США безопасную миграционную политику, сообщает dw.com.

По словам главы Белого дома, выступившего перед обеими палатами Конгресса с ежегодным посланием к нации, экономика США переживает сегодня "невиданный доселе расцвет". "Сегодня в США происходит экономическое чудо - и единственное, что может ему помешать, - это глупые войны, политика или смехотворные партийные расследования", - заявил политик. Ряд комитетов в Конгрессе занимаются в настоящий момент проверкой возможных связей предвыборного штаба Трампа с Москвой в 2016 году.

"Если нам нужны мир и законность, то не должно быть никакой войны и никаких расследований", - добавил Трамп, в очередной раз обвинив демократов в том, что они блокируют работу администрации и стоят на пути конструктивного законотворчества.

При этом Трамп призвал обе партии, Республиканскую и Демократическую, "вспомнить искусство нахождения компромиссов" и забыть разногласия ради совместной работы "по повестке американского народа". "Мы можем преодолеть противоречия, залечить старые раны и найти общие решения", - заявил он.

Стена на границе с Мексикой

По словам Трампа, стена на границе с Мексикой, которая обойдется бюджету страны в 5,7 млрд долларов, - необходимая мера для того, чтобы обеспечить безопасную и упорядоченную миграционную политику.

Вопрос финансирования защитной стены на границе с Мексикой является камнем преткновения в споре между Трампом и демократическим большинством в Палате представителей в Конгрессе. Из-за него работа американской администрации и ряда госучреждений в этом году оказалась блокирована на несколько недель ("шатдаун").

Встреча с Ким Чен Ыном

Кроме прочего, Трамп объявил, что намерен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Вьетнаме 27-28 февраля 2019 и предпринять очередную попытку уговорить его отказаться от программы создания ядерного вооружения.