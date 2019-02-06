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Медведеву пожаловались на белорусские лифты

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  • 6.02.2019, 8:16
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Фото: Сергей Куксин/РГ

Белорусов уличили в демпинге.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Щербинский лифтостроительный завод, где ему назвали в качестве главного конкурента белорусский «Могилевлифтмаш» и посетовали на «серьезную господдержку» конкурента, передает ТАСС.

Медведев вместе с вице-премьером Дмитрием Козаком, главой Минпромторга Денисом Мантуровым и мэром Москвы Сергеем Собяниным обошел цеха предприятия, где осмотрел производство деталей для изготовления пассажирских и грузовых лифтов и готовые лифтовые кабины.

Медведеву рассказали, что главным конкурентом является Могилевский завод лифтового машиностроения, который «пользуется серьезной государственной поддержкой, что сказывается на конечной стоимости готовой продукции, поставляемой в Россию».

«Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция — это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться», — сказал Медведев, добавив, что «всякая кооперация должна быть взаимна, иначе зачем это надо».

«У нас рынок единый. Если бы у нас не было единого рынка, то и проблем бы не было», — отметил премьер.

В Советском Союзе было три кита лифтостроения, и два из них — как раз Щербинский лифтостроительный завод и Могилевский завод лифтового машиностроения. Доля экспорта белорусского предприятия в 2016−2017 годах достигла 80−85%, доля предприятия на рынке России достигла 21,6%. И это при том, что в 2016 году Минпромторг России рекомендовал региональным фондам капитального ремонта многоквартирных домов приоритетное внедрение российского лифтового оборудования. При этом только 30−40% лифтов предназначено для нового жилья, остальное как раз идет на замену отслуживших свой срок лифтов.


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