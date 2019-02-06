Во Франции на протесты профсоюзов вышли 300 тысяч человек 3 6.02.2019, 8:24

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Митингующие потребовали повышение зарплат и более справедливой системы налогообложения.

Во Франции во вторник, 5 февраля, прошли демонстрации, к которым призвала французская Всеобщая конфедерация труда (CGT). По оценкам организаторов, на улицы Парижа и других городов страны вышли в общей сложности около 300 тысяч человек. В столице в акции приняли участие, по данным полиции, 18 тысяч человек, в то же время CGT сообщила о 30 тысячах. В ряде городов, например, Марселе, Лионе, Страсбурге, число участников достигло 4-5 тысяч, сообщает dw.com.

К акции присоединились многие профсоюзы, левая партия "Непокоренная Франция", а также студенты и сторонники антиглобалисткого объединения Attac. Они требовали повышение зарплат и более справедливой системы налогообложения, в частности возвращения налога на собственность, который был отменен при президенте Эмманюэле Макроне.

"Желтые жилеты" поддержали профсоюзы

Для туристов была закрыта Эйфелева башня, так как ее персонал присоединился к митингующим. В охвативших Францию протестах приняли участие также сотни представителей движения "желтых жилетов", которые ранее скорее избегали акции профсоюзов. Глава CGT Филипп Мартинес назвал это успехом, отметив, что "помимо цвета жилетов у нас не так много отличий".

Протесты движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года и сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и актами вандализма. Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.