Врачам и учителям предлагают работать за зарплату ниже бюджета прожиточного минимума 10 6.02.2019, 8:33

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Фото: tut.by

Обнаружено 48 тысяч подобных вакансий.

На днях Министерство труда и соцзащиты озвучило новые цифры по минимальным потребительским бюджетам для белорусов. По данным министерства, чтобы закрыть минимальные потребности, трудоспособному белорусу нужен 451 рубль. Проанализировав банк вакансий Министерства труда, журналисты onliner.by вычислили, что ниже этой цифры чистыми предлагают почти в половине случаев.

Поскольку в базе вакансий министерства указана зарплата до вычета налогов, а бюджет прожиточного минимума — это «чистая» сумма, мы рассчитали, какой должны быть начисленная зарплата, чтобы получить ровно 451 рубль. Основные отчисления з зарплаты каждого белоруса — это 13% подоходного налога и 1% отчислений в пенсионный фонд (отчисления в ФСЗН платит сам работодатель, поэтому в расчетном листке они не показаны).

Простой математический подсчет показывает, что получить сумму БПМ чистыми можно, если зарплата составляет 514 рублей 14 копеек.

Сейчас в общереспубликанском банке вакансий находится 79 931 вакансия. Из них по 48 325 работодатели готовы предложить не меньше 514,14 рубля. То есть фактически, если устроиться на работу по этим вакансиям, на руки получится сумма, которая, по мнению министерства, меньше нужной для удовлетворения минимальных потребностей белоруса.

Зарплату ниже этого порога предлагают не только грузчикам, уборщикам или поварам. На такие деньги зовут педагога-психолога в детский сад, заведующего универмагом в Новолукомле и врача УЗИ со стажем работы не менее 5 лет на полную ставку в РНПЦ радиационной медицины и экологии в Гомеле.

При этом, по данным министерства, в семье из четырех человек на каждого должно приходится по 351,28 рубля. То есть родители двоих детей должны зарабатывать «чистыми» не меньше 702,56 рубля, а это не ниже 800 рублей «грязными».

Такие зарплаты и выше готовы предложить всего в 10 421 случаях (13% от всех вакансий в базе).