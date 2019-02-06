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«Расход топлива астрономический»: как белорус купил авто в России

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  • 6.02.2019, 8:55
  • 8,551
Фото: abw.by

История покупки и последующей эксплуатации KIA Rio «в максималке».

Своим опытом белорусский водитель поделился с изданием abw.by:

- Машина покупалась в Санкт-Петербурге в 2015 году. Время тогда было интересное для покупки нового автомобиля из-за разницы курса валют, а мне как раз хотелось заменить свой Volkswagen Golf 1997 года.

Не могу сказать, что Golf был плох, как раз наоборот, но его ресурс подходил к концу. На тот момент он проехал под 600 тысяч километров и не только морально устарел, но и порядком устал. Серьезных проблем не было, но мелочи одна за другой выскакивали то тут, то там. Приходилось много времени уделять ремонтам.

Есть в Петербурге у меня знакомый - от него и поступило предложение по поводу покупки KIA Rio. Правда, требовалась предоплата, после чего всплыл, как оказалось, не такой уж простой вопрос перевода безналичных денег из Минска, но в конечном итоге все благополучно решилось.

Вместе с пригоном и уплатой утильсбора автомобиль обошелся в 12.900 долларов. Комплектация максимальная - в Минске, насколько мне известно, его цена была бы 15.800. Но у нас, как мне сказали, Rio в полной комплектации не предлагали, так как из-за стоимости этот вариант не пользовался спросом. Люди покупали версии попроще или искали "бэушку" из Европы за такие же деньги.

Первые впечатления о Rio как средстве доставки из пункта А в пункт Б были самыми благоприятными. Ничего сверхъестественного я не требовал - понимал, что это бюджетная модель и что важно было лишь то, чтобы функции транспортного средства она выполняла хорошо. Это было.

Сразу же понравился большой клиренс. Багажник вместительный, заднее сиденье складывается в пропорции 40:60. Поначалу, пока ездил только по городу, никаких нареканий не вызывала шумоизоляция. Также понравился бесключевой доступ, хотя россияне его не приветствуют - опасаются, что машину можно вскрыть очень быстро.

Однако расход бензина в Rio после эксплуатации дизельного Golf вскоре немножко прибил восторги от покупки нового автомобиля. И по-прежнему это для меня главный недостаток машины, ведь проехала она уже больше 67 тысяч километров, а значит, на обкатку его не спишешь.

Например, вчера поездил по городу, постоял в пробке возле библиотеки и по приезде домой получил расход топлива 12,6 литра на 100 километров. Для мотора 1.6, пусть и на "автомате", считаю такой расход астрономическим. Он и близко не соответствует паспортным данным, которые, видимо, были притянуты производителем за уши.

Если ехать по трассе со скоростью в районе "сотни", расход топлива будет около 7,1 литра на 100 километров. Как бы приемлемо, но также не сравнится с трассовым расходом топлива в устаревшем по всем меркам дизельном Golf. Попробовал лить 95-й - ничего в расходе топлива не поменялось.

Меня, естественно, ситуация с расходом заинтересовала. Расспросил знакомых - у Polo расход точно меньше. Но в Rio и Accent с этим же мотором примерно так оно и есть - расход ужасающий.

Далее в ходе эксплуатации столкнулся с непонятными "глюками" в электрике. Например, часто бывает, что после разговора по громкой связи не могу выключить телефон кнопкой на руле, она почему-то не работает. После следующего разговора работает как ни в чем не бывало.

С управлением магнитолой на руле та же история. Обратил внимание, что происходят "глюки", когда после жары температура на улице вернулась к нормальной. И то же самое после сильных морозов. Прибавить звук - пожалуйста. Хочешь убавить - приходится регулировать крутелкой. Обращался к дилеру. Отвечают: приезжайте, когда будет проблема. Но проблема-то кратковременная: вот она была - и нет.

Ладно, с этим жить можно, однако буквально на второй месяц после покупки столкнулся с куда более серьезным вопросом. Еду задним ходом, нажимаю на тормоз, а машина не хочет останавливаться. Педаль тупая, как будто пропал усилитель тормозов.

Звоню дилеру. Спрашивают: "Вперед тормозит?" - "Да". - "Что-то вы выдумываете, такого не может быть - вы просто нажимали не на ту педаль". В общем, я к ним с приветом, а они мне с ответом, что это я просто педали перепутал, - и ничего ведь не докажешь.

Проходит какое-то небольшое время - ситуация с торможением при заднем ходе повторяется! Приходится давить на педаль тормоза изо всей силы, чтобы куда-нибудь не въехать.

Дилер стоит на своем: такого быть не может - если машина не тормозит, то она не тормозит ни вперед, ни назад. "Вперед тормозит?" - "Да". - "Свободны - не мешайте нам работать…"

Нет, говорю, никуда я не поеду, пока не получу бумагу, что обращался с такой-то проблемой, но вы ничего не обнаружили. Начались пререкания, но в конечном итоге своего я все-таки добился. Неисправность не устранили, но у меня появился документ, что какие-то меры, чтобы добиться ее устранения, я как владелец автомобиля все же предпринимал.

И вот приезжаю на первое ТО. Подходит мастер и говорит: мы посмотрели в компьютере, что вы к нам обращались с проблемой пропадания тормоза при движении задним ходом. И подтверждает, что есть такая проблема! Для ее устранения завод выпустил новое программное обеспечение - сейчас, говорит, мы "перешьем" блок управления.

"Ага, - отвечаю, - значит, все-таки я не дурак, который путает педали!" В общем, "залили" новую программу, и после этого я только один раз столкнулся с похожим, хотя и не таким тупым торможением, как было раньше. Тем не менее на втором ТО я об этом сказал. Ответили, что снова перешьют "мозги".

Однако задний бампер мне все-таки пришлось делать. Даже не знаю, кто его побил. Машина стояла на парковке - кто-то въехал фаркопом и скрылся. Автомобиль застрахован по КАСКО, но вопросы с ремонтом возникли и в страховой компании, и у дилера.

Причем дилер KIA кузовным ремонтом не занимается, а отправляет к дилеру Mazda. И вот там совсем другое отношение к клиентам. Было ощущение, будто я попал в другое государство и общаюсь с другими людьми. Небо и земля.

А последний гвоздь себе в крышку дилер KIA забил на третьем ТО. Оно было самым большим по заявленному объему работ, в том числе должен был меняться салонный фильтр, но каким-то образом они про него забыли.

Было лето, начались небольшие дожди - стали потеть стекла просто нещадно. Раньше не потели. Думаю: да что же это такое? Открываю салонный фильтр, а за него даже не брались! И кому предъявить претензии, если после ТО прошло две недели, а я на своем опыте знаю, как дилер отфутболивает клиентов?!

Рассказал друзьям. Они шутят: может, и топливный фильтр не меняли? Шутки шутками, но я заглянул под заднюю седушку. Вроде что-то откручивалось - на том и успокоился.

А ведь деньги дилеру платятся не такие уж и маленькие. Например, последнее обслуживание стоило порядка 250 долларов. И постоянные угрозы: не приедешь - снимаем с гарантии.

Я был в России, когда заскрипели тормозные колодки - износились. Звоню: могу ли я поменять колодки у официального российского дилера? Ответ: нет, только у нас, иначе снимем с гарантии. Хорошенькое дело - ездить с изношенными колодками, пока домой не вернусь.

Спрашиваю: "А какая гарантия снимается?" - "На всю машину". - "Какое отношение имеет замена колодок ко всей машине? Неужели и от сквозной коррозии гарантия пропадет тоже?" - "Нет, от сквозной коррозии гарантию дает производитель". Можно подумать, что гарантию на двигатель или коробку дают они…

Собственно "автомат" меня и волновал. Коробка 6-ступенчатая, новая, только-только пошла в производство - мало ли что? В основном из-за коробки я гарантию и поддерживал. Но сейчас решил, что больше никакого обслуживания на официальном сервисе. Если до сих пор "автомат" не побеспокоил, очень может быть, что не побеспокоит и дальше.

Помимо бампера красился капот, менялось лобовое стекло. Поймал камень, который сначала попал в капот, а потом отскочил в стекло. Устранялось по КАСКО, в документах видел, что лобовое стекло стоило около 120 долларов. Оно, кстати, с подогревом в районе щеток стеклоочистителя.

Что же касается других недостатков самого автомобиля, то не нравится ближний свет. В городе нормально, но за городом он слабоват. Если есть возможность никого не слепить, лучше ехать с дальним светом.

Что шумоизоляция все же не очень, выяснилось, когда начались поездки на дальние расстояния. После двух часов езды на скорости 100 километров в час начинаешь от шума уставать. Напрягает не шум мотора, а общий фон, хотя мной при покупке заказывалась дополнительная изоляция колесных арок.

Еще заказал карбоновую защиту двигателя, но петербургский дилер подарил комплект шипованной резины, огнетушитель и сумку с разными принадлежностями - светоотражающим жилетом, буксировочным тросом, какими-то перчатками, аптечкой...

В остальном по машине все хорошо. Меня пугали, что через 4 года краска отвалится, машина сгниет, - ничего похожего и близко. Говорили, что облезет руль, рычаг коробки, кнопки, - опять-таки ничего похожего.

Если что-то облезло, причем в первую же зиму после покупки, так это лак на колесных дисках. А гарантия на диски, как выяснилось, лишь три месяца, и так получилось, что она ко времени обращения к дилеру уже не действовала. Обращался к мастерам - они зачищали, красили. Сейчас в уголках возле отверстий опять началось.

Жесткость подвески - смотря с чем сравнивать. Кто пересаживается ко мне из Passat, говорит, что у Rio подвеска мягкая. Как бы там ни было, меня ездовой комфорт устраивает, особенно при городской езде.

Комплектация? Нет камеры заднего вида, которую начали ставить на Rio позже, чем я купил, но даже при наличии парктроника я по привычке паркуюсь по зеркалам. Зато есть обогревы руля, зеркал, сидений, ESP, ABS, 6 подушек безопасности и другие опции, которые мне кажутся более важными, чем видеокамера.

В целом неплохая была бы машина, если бы не расход топлива. А отношение нашего дилера к клиентам - это в конечном итоге проблема самого дилера. "Кормить" его дальше я не собираюсь…


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