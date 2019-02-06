«Вчетвером работаем за восьмерых»: витебский рабочий восстал против произвола 6 6.02.2019, 8:59

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Архивное фото vitbichi.by

Работник Витебского мясокомбината решил защитить свои права на госпредприятии.

Добиться справедливости и отстоять свои права на государственном предприятии. Один из работников Витебского мясокомбината хочет идти до конца, не боясь ни давления со стороны руководства, ни возможного увольнения, сообщает «Белсат».

Он надеется, что своими действиями сможет внести вклад и помочь если не себе, то по крайней мере другим. Тем более что требования – самые простые: справедливая оплата труда и забота о здоровье работников.

Сергей Сикора работает на Витебском мясокомбинате уже девятый год. В официальных документах они с коллегами – монтеры при ремонте электрического оборудования, в действительности же – КОД специализации труда совсем другой.

«Должны работать как электромонтеры оперативного обслуживания распределительных сетей. Согласно этому коду зарплата, конечно, будет выше. Поэтому мы уже второй раз теряем в заработке», – говорит Сергей Сикора, электромонтер Витебского мясокомбината.

К тому же, по словам Сергея, они с коллегами вчетвером выполняют работу, предназначенную для восьми человек. Между тем высока не только ответственность, но и напряжение на объекте.

«Им выгодно, что люди работают, уничтожают свое здоровье на высоковольтном объекте, где электромагнитное излучение очень большое. Почему такое происходит, я не понимаю», – считает Сергей Сикора. Мужчина неоднократно обращал внимание руководства на проблему. Однако вместо решения – игнорирование и давление.

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