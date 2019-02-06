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Китай готовится к отказу от нефти и газа: в возобновляемую энергетику вложат $373 миллиарда

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  • 6.02.2019, 9:26
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Фото из открытых источников

Пекин принял программу по строительству солнечных и ветряных электростанций.

Китай планирует резко увеличить государственное финансирование чистой энергетики, по скорости развития которой уже является мировым лидером, пишет finanz.ru.

Как сообщает «Синьхуа», в ближайшие два года в строительство солнечных и ветряных электростанций власти КНР планируют инвестировать 2,5 триллиона юаней, или 373 млрд долларов.

Россия практически такую же сумму (338 млрд долларов) планирует за 10 лет потратить на производство оружия: госпрограмма вооружений, подписанная президентом Владимиром Путиным в 2018 году, обойдется налогоплательщикам в 22 триллиона рублей.

Китайские меры по стимулированию экологически чистой энергетики, нацелены на то, чтобы радикально увеличить долю неископаемых источников энергии в общем энергобалансе. Долгосрочный план Госсовета КНР предполагает, что к 2030 году 20% всех энергопотребностей второй экономики мира будут обеспечиваться без использования ископаемого топлива - угля, нефти и газа.

В настоящий момент лидером по доле «зеленой» энергетики в мире является Бразилия, где возобновляемые источники дают около 45% конечного потребления энергии, на втором месте - Евросоюз с долей в 17%.

Китай отстает от Бразилии в 5 раз и имеет долю лишь 8,9%, однако является самым быстрорастущим рынком в мире по воду новых «зеленых» мощностей и останется таковым как минимум до 2023 года, прогнозирует Международное энергетическое агентство.

В ближайшие 5 лет, по оценке МЭА, объемы выработки ветровой энергии увеличатся почти вдвое - с 21,9 до 39,8 млн тонн нефтяного эквивалента в год. Мощность солнечных станций вырастет втрое - до 33 млн тонн н.э.

Использование биотоплива подскочит в 1,5 раза - с 15,8 до 22,5 млн тонн н.э.

В целом в мире, как считает МЭА, около 70% всей новой энергогенерации в ближайшие 5 лет будет осуществляться за счет возобновляемых источников. Их суммарная доля в мировом производстве электроэнергии вырастет с 25 до 29,4%, а в производстве тепла для обогрева - с 10,8 до 11,9%.

По данным Fast Company, к 2018 году более 40 городов по всему миру полностью перешли на возобновляемую энергию, и по меньшей мере сотня городов обеспечивает 70% запроса на электроэнергию с помощью чистых источников.

В список городов США, которые на 70% перешли на возобновляемые источники, входят Сиэттл, Юджин и Аспен. Берлингтон перешел на чистую энергетику в полном объеме. Аналогичную цель поставили Атланта и Сан-Диего.


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