Лукашенко и Путин встретятся в Сочи 13 февраля 17 6.02.2019, 9:33

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Правители будут обсуждать деятельность рабочей группы по «интеграции» Беларуси и РФ.

Правители Беларуси и России Лукашенко и Путин обсудят 13 февраля в Сочи деятельность рабочей группы по интеграции двух стран. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков газете «Известия».

«По его словам, в ходе встречи, которая состоится 13 февраля в Сочи, правители обсудят деятельность российско-белорусской рабочей группы, созданной для рассмотрения интеграционных процессов в рамках «союзного государства», а также возникающих спорных вопросов», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что 31 января в ходе телефонного разговора Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время, чтобы обсудить договоренности, достигнутые на декабрьских встречах.

Напомним, Путин и Лукашенко провели три встречи в декабре, две из них — 25 и 29 декабря. Одно из главных разногласий на сегодня — налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Беларусь хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить «интеграцию» в соответствии с договором о «союзном государстве» 1999 года.

Стороны не смогли решить эту проблему, но договорились создать рабочую группу из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее «интеграции». Рабочую группу со стороны Беларуси и России возглавляют министры экономики двух стран.