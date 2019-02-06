The Telegraph: Правительство Британии тайно обсудило отсрочку Brexit 2 6.02.2019, 9:37

Oкончательный выход из состава ЕС могут перенести на 24 мая.

Британское издание The Telagraph сообщает, что правительство Великобритании провело тайные переговоры, на которых обсуждалась отсрочка выхода страны из состава Европейского союза.

По данным изданиям, окончательный выход из состава ЕС могут перенести на 24 мая.

Если в правительстве будет найден консенсус, то данное предложение будет обсуждаться с европейскими партнерами.

15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit еще 11 декабря 2018 года, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.