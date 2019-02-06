Белорусские банки обогащаются за счет населения 5 6.02.2019, 9:55

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Фото с сайта millioner.kz

Белорусов опутывают кредитами.

Чистая прибыль коммерческих банков Беларуси (без учета Банка развития) в 2018 году выросла на 23,6% – до 1,1 млрд. рублей. Банки хорошо заработали на росте объемов кредитования населения и комиссиях по банковским карточкам, пишет в статье на сайте «Белрынок» экономист Владимир Тарасов.

Знаменательное событие произошло в 2018 году в белорусской банковской системе: величина задолженности населения по кредитам в белорусских рублях перед коммерческими банками (без учета Банка развития) достигла 11,6 млрд. рублей и превысила рублевую задолженность предприятий, составившую 10,8 млрд. рублей. И это при том, что задолженность по кредитам предприятий в иностранной валюте в 2018 году даже сократилась.

Таким образом, роль населения для белорусских банков растет, более того, оно, похоже, в 2018 году внесло основной вклад в прирост их прибыли.

Чистые процентные доходы банков падают

В прошлом году одной из немногих сфер банковских услуг в РБ, в которых наблюдалось активное развитие, оказалось кредитование населения.

Задолженность населения по потребительским кредитам в белорусских рублях за год увеличилась примерно в полтора раза, то есть на 1,4 млрд. рублей, тогда как задолженность по кредитам на финансирование недвижимости увеличилась на 20%, что соответствует росту на 1,2 млрд. рублей. Кредитование предприятий увеличилось в намного меньшей степени: в рублях рост составил около 1 млрд. рублей, а в валюте произошло сокращение на 0,25 млн. долларов, то есть примерно на 0,5 млрд. рублей.

Таким образом, прирост кредитов населения за прошлый год составил 2,6 млрд. рублей против 0,5 млрд. рублей у предприятий. То есть, можно предположить, что вклад физических лиц в прирост прибыли банков превысил вклад юридических лиц примерно в 5 раз.

Правда, это не позволило банкам увеличить чистые процентные доходы, которые в 2018 году сократились на 126,7 млн. рублей. Но если бы не прирост кредитов населения, потери были бы намного больше.

В целом, как сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на расширенном заседании правления банка 24 января 2019 года, рост прибыли банков в 2018 году был вызван увеличением чистых комиссионных доходов и снижением чистых отчислений в резервы банков. А комиссионные увеличились по операциям с банковскими платежными карточками, электронными деньгами и документарным операциям.

Число карточек в РБ за 2018 году выросло на 1,16 млн. штук и достигло 15,01 млн. Столь высокие темпы роста наблюдаются уже второй год подряд и связаны, в значительной степени, с расширением операций по кредитованию населения с помощью карточек. Объем операций, совершенных по карточкам, увеличился в 2018 году до 59,6 млрд. рублей с 47 млрд. рублей по итогам 2017 года.

Дмитрий Калечиц не привел данные по вкладу операций с населением в рост прибыли банков в 2018 году, но ясно, что тот намного больше вклада предприятий. К тому же, у банков стремительно растет величина необслуживаемых юридическими лицами активов. Доля таких активов в активах, подверженных кредитному риску, с 1 мая по конец 2018 года увеличилась до 5,01% с 3,53% и достигла 2,8 млрд. рублей. В то же время, физические лица довольно исправно обслуживают свои кредиты. Величина просроченной и пролонгированной задолженности по кредитам населения на 1 января 2019 года составила всего 33 млн. рублей против 44,5 млн. рублей на 1 января 2018 года.

Степень закредитованности населения еще низкая

Столь низкий процент плохих кредитов у физических лиц объясняется не только особой ответственностью жителей нашей страны, но и сравнительно низкой степенью их закредитованности. Дмитрий Калечиц сообщил, что физические лица, взявшие потребительские кредиты, направляют на выплаты банкам в среднем всего 20% от своих доходов. Только 6,5% клиентов банков по данным за май-октябрь 2018 года тратили на обслуживание долга больше 40% своих доходов, а у 10% показатель долговой нагрузки оставлял 35-40%. В Нацбанке установили допустимый уровень долговой нагрузки в размере 40% от доходов, что, как отметил Дмитрий Калечиц, соответствует международной практике.

В России долговая нагрузка намного выше, чем в Беларуси. По данным исследовательского агентства MAGRAM Market Research, клиенты банков в РФ в среднем тратят на обслуживание кредитов около четверти своих доходов. Выплаты по ипотеке составляют около 27%, а по потребительским кредитам – 25%.

Судя по этим данным, белорусскому рынку кредитования населения есть куда расти. Однако Дмитрий Калечиц отметил, что быстрый подъем потребительского кредитования, если он продолжится, может стать источником системного финансового риска. Но пока опасения Нацбанка кажутся несколько чрезмерными.

Если сравнить белорусский рынок кредитования с российским, то у нашего рынка есть еще значительные перспективы для роста. В России не только выше уровень долговой нагрузки, но и намного больший охват населения кредитами.

В частности, задолженность физических лиц по кредитам в РФ в 2018 году увеличилась на 22,8% – до 14,9 трлн. рублей, то есть примерно до 220 млрд. долларов. Из них примерно половина приходится на потребительские кредиты. Для сравнения: в Беларуси задолженность населения по потребительским кредитам по итогам 2018 года составила в долларовом эквиваленте около 2,2 млрд. долларов, в 50 раз ниже, чем в РФ. И это при том, что численность населения в РБ меньше, чем в России, примерно в полтора десятка раз. Исходя из этих данных, белорусский рынок потребительского кредитования населения может увеличиться примерно в 2-3 раза (с учетом более низких доходов населения РБ). То есть текущими темпами объем данного рынка может расти еще несколько лет.

Конечно, столь значительный объем кредитования населения в России привел к серьезной зависимости российских банков от рынка розничных операций, и увеличил кредитные риски для них. Но что-то не слышно, чтобы российские банки массово становились банкротами в связи с проблемами на этом рынке, а чистая прибыль банковской системы РФ благодаря росту кредитования населения увеличилась в 2018 году по сравнению с 2017 годом в 1,7 раз и достигла 1,345 трлн. рублей. Но доходы населения РФ сократились при этом на 0,2%, что стало одной из причин роста спроса на кредиты: жители РФ стремятся сохранить уровень жизни, для чего и берут кредиты.

В Беларуси такая ситуация, как в РФ вряд ли возникнет, так как Нацбанк уже обеспокоен подъемом на рынке потребительского кредитования, хотя там пока проблем не видно, и, по-видимому, будет принимать меры по ограничению данного роста. Однако значение услуг населению для банков с каждым годом будет возрастать, вместе с закредитованностью физических лиц, и со временем в РБ возникнет совсем другой банковский рынок.