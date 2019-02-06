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Топ-5 самых ожидаемых сериалов февраля

  • 6.02.2019, 9:48
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"Матрешка"
Фото: YouTube

Что можно посмотреть вечерами последнего зимнего месяца.

В феврале заядлые киноманы могут насладится просмотром новеньких сериалов. Безусловно, стоит пересмотреть и те, которые решено закрыть. Сайт "Сегодня" предлагает подборку новых сериалов, которые выйдут в феврале.

"Матрешка"

Премьера 1 февраля

Это история рыжеволосой Нади, которой исполняется 36 лет и она отправляется на типичную нью-йоркскую вечеринку. Там выкуривает пару косяков, веселится, а по пути домой попадает под машину и погибает. Утром она просыпается в своей постели. Затем ей предстоит снова и снова оживать и каждый раз умирать по-новому. Проживая бесконечный день сурка, героиня пытается избежать неминуемой судьбы, а заодно и доказать всем, что она не сумасшедшая.В главной роли – звезда сериала "Оранжевый – хит сезона" Наташа Лионн, среди шоураннеров – Эми Поллер.

"Грязный Джон"

Шоураннером и продюсером выступил Джеффри Райнер. "Грязный Джон" основан на одноименном подкасте лос-анджелесского журналиста Кристофера Говарда о мошеннике и наркомане Джоне Михане. Подкаст был выпущен еще в 2017 году и посвящен социопату и мошеннику Джону Михану, и его отношениям с дизайнером Деборой Ньэлл, с которой он познакомился в интернете. В центре сериала находится Дебора: сериал фокусируется на том, как страстный роман с мошенником, который выдает себя за врача, превращается в ад, а дочь Деборы, защищая себя и мать, убивает Михана.

"Стол шефа" (Shef's Table)

Премьера 22 февраля

Netflix покажет уже шестой сезон своего первого документального сериала – Shef's Table. Это документальный проект о еде и о гастрономических традициях мира. За пять сезонов сериал успеть рассказать о самых звездных шефах - Массимо Ботура и Рене Редзепи и их секретах. В этом году "Стол шефа" сосредоточится на четырех шефах с разных континентов: это Машеми Бейли, шеф ресторана Grey Market в Саванне в американском штате Джорджия, Шон Брокк, который вскоре откроет новый проект в Теннеси, Асма Кхан, шеф знаменитого ресторана и клуба Darjeeling Express в Лондоне, и Дарио Чеккини, который управляет несколькими мясными ресторанами в Панцано в Италии.

"Странный город"

Премьера 13 февраля

Это новый проект "Странный город" Джордана Пила, режиссера нашумевшего хоррора "Прочь". Действие происходит в будущем в странном городе, где нет среднего класса, а только богатые (их называют The Haves, в буквальном переводе – "те, у кого есть") и бедные ( Have Nots). Продюсеры обещают, что сериал пройдется по самым острым темам современной Америки – от зависимости от соцсетей до тревог городских жителей.

"Чудотворцы"

Премьера 12 февраля

В сериале "Чудотворцы" Бога играет Стив Бушеми и он в кризисе: много пьет пива и грустит, потому что человечество слетело с катушек, воюет и убивает друг друга. Бог намерен уничтожить человечество. Спасти мир могут только ангелы – например, юный ангел из отдела приема молитв в исполнении Дэниела Рэдлкиффа.


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