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Племянник пропагандиста Киселева попал в тюрьму за то, что воевал в рядах «ДНР»

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  • 6.02.2019, 9:58
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ДМИТРИЙ КИСЕЛЕВ
Фото: tut.by

Родственник российского пропагандиста имеет гражданство Германии.

Племянник российского пропагандиста Дмитрия Киселева осужден в Германии за участие в боях на Донбассе на стороне «ДНР». Об этом Киселев сообщил в интервью Юрию Дудю, пишет nn.by.

По словам Киселева, его племянник Сергей воевал в рядах боевиков «ДНР» и был награжден медалью.

«Он сказал, что «я русский» и поехал воевать. У него погиб командир взвода, он взял так сказать на себя командование и награжден даже какой-то медалью донецкой», — заявил Киселев.

По его словам, племянник имеет гражданство Германии и был арестован после того, как покинул Украину. «То, что он после этого ушел в монастырь, постригся в монахи на Афоне, поехал куда-то в Болгарию и болгары его арестовали и отправили в Германию. Сейчас он сидит в тюрьме по плохой статье — терроризм, оружие — за то, что воевал», — рассказал Киселев.


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