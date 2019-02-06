Трамп сообщил о создании новейшей системы ПРО США 2 6.02.2019, 10:21

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Фото с сайта profi-forex.org

Американский лидер ответил России на нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

США направили все усилия на создание новой системы противоракетной обороны, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая с ежегодным обращением к конгрессу «О положении страны» 6 февраля, сообщает РБК.

«В течение последних двух лет мы начали полномасштабное восстановление вооруженных сил США», — рассказал Трамп. «В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему противоракетной обороны», — заявил он. Президент напомнил, что в прошлом году бюджет Минобороны страны составлял около $700 млрд, в этом году он вырос на $16 млрд. Трамп подчеркнул, что его администрация «никогда не будет извиняться за отстаивание американских интересов».

Во время выступления американский лидер вновь обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен еще в 1987 году между главами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым.

«Мы выполняли условия договора буква в букву, в то время как Россия длительное время нарушала его», — сказал Трамп. При этом он предложил заключить новое соглашение с Москвой о контроле за ракетным вооружением вместо ДРСМД, в этот договор также могут войти Китай и другие страны. Президент пообещал, что США превзойдут всех остальных в разработке вооружений для защиты Америки.

США 2 февраля приостановили свое участие в ДРСМД. В Вашингтоне указывали, что Россия нарушила условия договора из-за разработки ракеты 9М729 для установок «Искандер-М».