Путина сменит «новый Горбачев»

Андрей Головачев, «Главред»

6.02.2019, 10:35

ВЛАДИМИР ПУТИН

Судьба России – постоянная повторяемость циклов.

Причиной краха Советского Союза была его экономическая неэффективность. Экономика СССР была невосприимчива к инновациям и поэтому не выдержала конкуренции с Западом. А непосредственными поводами, которые быстро, буквально за 4-5 лет "добили" совок, послужили низкие цены на нефть и война в Афганистане.

Ситуация, которая сейчас сложилась в РФ до боли напоминает ту, которую переживал СССР накануне своего краха.

Экономика России уже фактически десять лет стагнирует и не растет. Бюджет в решающей степени зависит от цен на энергоносители. Мир вошел в эпоху низких цен на нефть. Россия завязла в войне в Сирии и в конфликте с Украиной. Доходы людей систематически падают уже много лет и общество, как и накануне распада СССР, впало в апатию.

Рейтинг доверия Путину упал до 33%, а рейтинг доверия к партии "Единая Россия" ниже 10%. В обществе сложилось стойкое понимание того, что Путин не в состоянии ничего изменить к лучшему, но власть все равно никому не отдаст. Экономика стагнирует потому что в стране не обеспечены права собственности, отсутствует политическая конкуренция и другие институты демократии. В стране нарастает усталость и ощущение бесперспективности.

Экономически и психологически ситуация очень напоминает ту, что была накануне распада СССР.

Марк Твен как-то метко сказал, что "история не повторяется, а рифмуется". Действительно, ситуация в России сейчас разительно отличается от той, что была в СССР, и прямое сравнение проводить было бы неправильно. Нет советского дефицита товаров, режим Путина значительно мягче. Однако, цикличность, повторяемость (рифма) общественно политических процессов явно присутствует.

Поэтому вполне можно ожидать, что в России после Путина придет новый Горбачев, который наобещает дать свободы и.. выпустит джина из бутылки. Страна пойдет в разнос и Россия начнет трещать. New Горбачева сменит очередной демагог new Ельцин, который окончательно развалит экономику и повергнет народ в нищету. В этих условия в обществе снова сформируется запрос на сильную руку. И оно ее найдет в лице new Путина, который с помощью спецслужб удержит Россию от распада.

На этом знаменитый российский цикл завершиться. И начнется новый цикл: вставания с колен - быстрый рост - формирование однопартийной самодержавной системы - закручивание гаек - экономическая стагнация - апатия - усталость - взрыв - горбачевская оттепель - ельциский развал - и .....снова путинизм.

Циклы (рифмы) будут повторятся до тех пор, пока существует Россия. Стать устойчивой страной на основе демократии и крепкой экономики Россия не в состоянии в принципе. Поэтому ее судьба - это описанная вечная цикличность.

