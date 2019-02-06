закрыть
6 февраля 2019, среда, 12:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В Минске закрыли один из выходов станции метро «Площадь Победы»

  • 6.02.2019, 10:40
  • 1,334

Проход к станции может быть закрыт до мая.

Один из выходов станции метро «Площадь Победы» временно закрыт. Об этом сообщает телеканал СТВ, пишет tut.by.

Один из выходов к монументу решили капитально обновить. Скоро приступят к замене поврежденных плиток вдоль парапетов и пешеходных пролетов.

Но пока здесь работают над самой конструкцией для проведения ремонтных работ. Ее уже установили, обтянули красочной растяжкой, а позже — утеплят.

Все работы планируют завершить к маю.


популярное за неделю

Мнение

Нету Интернета
Нету Интернета Антон Орехъ
Предупреждение членам «тунеядских комиссий»
Предупреждение членам «тунеядских комиссий» Николай Статкевич
Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип