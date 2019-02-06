В Минске закрыли один из выходов станции метро «Площадь Победы»
- 6.02.2019, 10:40
- 1,334
Проход к станции может быть закрыт до мая.
Один из выходов станции метро «Площадь Победы» временно закрыт. Об этом сообщает телеканал СТВ, пишет tut.by.
Один из выходов к монументу решили капитально обновить. Скоро приступят к замене поврежденных плиток вдоль парапетов и пешеходных пролетов.
Но пока здесь работают над самой конструкцией для проведения ремонтных работ. Ее уже установили, обтянули красочной растяжкой, а позже — утеплят.
Все работы планируют завершить к маю.