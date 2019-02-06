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В Венесуэле военные заблокировали доставку гуманитарной помощи в страну

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  • 6.02.2019, 10:42
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ФОТО: EP

Мадуро решил оставить граждан без самого необходимого.

Военнослужащие венесуэльской армии заблокировали мост на границе с Колумбией, чтобы оттуда не смогли доставить гуманитарную помощь, передает AFP, со ссылкой на представителей венесуэльской оппозиции.

Отмечено, что мост между колумбийским городом Кукута и венесуэльским Уренья военные перекрыли с помощью автоцистерны и грузового контейнера.

Доставку гуманитарной помощи координировал Хуан Гуайдо, который недавно провозгласил себя временным президентом Венесуэлы.

Как сообщалось, Европейский Союз выделил Венесуэле срочную гуманитарную помощь из бюджета сообщества на сумму 5 миллионов евро и объявил о намерении открыть гуманитарный офис в Каракасе.

Политическая ситуация в Венесуэле стала накаляться в 2018 году. 20 мая в Венесуэле состоялись досрочные выборы президента. Выборам предшествовали массовые протесты, участники которых обвиняли диктатора Николаса Мадуро в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и в экономических проблемах страны, где уровень инфляции достиг рекордного уровня. ЦИК объявила об уверенной победе действующего президента Мадуро, которому удалось получить 68% голосов на фоне крайне низкой явки. Оппозиция бойкотировала выборы и не признала результаты.

11 января 2019 года спикер местного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. После этого по всей стране активизировались акции протестов против Мадуро.


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