Почему пустующая госсобственность так плохо продается в Беларуси 15 6.02.2019, 10:48

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Власти продают имущество за одну базовую, а завтра забирают ее и дают штраф.

В 2018 году 440 объектов недвижимости, выставленных на продажу за одну базовую величину, так и не нашли своего покупателя. Почему же покупатели обходят стороной такие заманчивые предложения?

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел заседание президиума совета министров, на котором был рассмотрел из года в год больной вопрос вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого госимущества, пишет "Ежедневник".

В очередной раз было потребовано всем объектам найти достойного инвестора, который не просто вложит в объект деньги и вернет его к жизни, но и создаст новые рабочие места. Однако инвесторы почему-то упорно обходят стороной государственные объекты недвижимости, даже если они продаются всего за одну базовую величину.

Так, по данным правительства, в 2018 году госорганы проводили работу по вовлечению в оборот 2870 объектов. Было проведено более 3 тыс. аукционов по реализации имущества, на которых инвесторам предлагались 1,5 тыс. объектов с последующим понижением начальной цены. Но были проданы всего 658 объектов, то есть меньше половины.

Из них 440 объектов продавались по цене одной базовой величины и все равно не нашли нового владельца. Итог всех этих действий неутешителен, так как поставленный правительством план по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества выполнен лишь на 62%.

Премьер-министр обратил внимание, что сегодня "есть большой спрос на объекты для малого и среднего бизнеса". При этом, у органов госуправления есть все необходимые инструменты "для выстраивания нормальной работы", в том числе и право продавать объекты за одну базовую величину. Однако, посетовал Сергей Румас, не все применяют эти инструменты.

К сожалению, на совещание по данному вопросу не были приглашены представители бизнеса, которые могли бы рассказать много интересного относительно заманчивого предложения приобретения объектов недвижимости за одну базовую величину.

Начали бы они, пожалуй, с того, что многих потенциальных инвесторов-покупателей отпугивает одно лишь слово "госсобственность". Кто имел с ней дело, тот прекрасно знает, какие могут быть тут проблемы.

Сегодня продали за одну базовую, а завтра забрали, да еще штраф дали. А все потому, что не успел вовремя приступить к освоению и создать обещанные рабочие места. А почему не успел, почему не создал - в эти вопросы особо никто не вникает. В итоге сотни объектов продаются за одну базовую и значительная их часть возвращается потом обратно.

Многие бизнесмены, думая открыть в пустующем здании свой бизнес, иногда и не представляют, с какими сложностями им придется потом столкнуться. Даже опытные девелоперы сегодня не хотят иметь дело с госсобственностью, так как прекрасно знают, что это проблемный актив, не дающий никаких гарантий.

Кроме того, если посмотреть базу неиспользуемого государственного имущества, то можно увидеть, что значительную его часть составляют так называемые социальные объекты: клубы, кинотеатры, дома народного творчества, дома социальных услуг, школы, бани, библиотеки, ФОКи, столовые и т.д.

С одной стороны, такие здания вполне можно использовать для организации малого бизнеса. С другой, все эти объекты, как правило находятся в таких местах, где выбор не особо велик с тем, что организовать. При этом местные власти, как правило, имеют свое видение насчет того, что должно быть на месте неиспользуемого объекта. Переубедить их тут бывает весьма непросто.

Как отмечают сами бизнесмены, для вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых зданий, нужно в первую очередь исключить любые ограничения, которые возлагаются на покупателей. Частная собственность должна быть частной собственностью со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Если объект тяжким грузом лежит на плечах государства, то какая разница как он потом будет использоваться? Социальные и экономические вопросы должны решаться отдельно от этого. Собственник должен быть волен делать с приобретенным зданием все, что хочет, если это не объект исторического наследия. Может даже перепродать его в 10 раз дороже, или снести здание и продать голый участок. Государство выиграет в любом случае: избавится от неликвидной недвижимости и получит налог на прибыль. Кроме того, заработанные предпринимателем деньги пойдут в оборот региона. На Западе есть немало успешных бизнесов, которые строятся как раз на скупке неликвидной недвижимости, приданию ей товарного вида с последующей продажей. А вот в Беларуси такого делать почему-то нельзя.

Очень серьезной проблемой для потенциальных покупателей являются и местные условия хозяйствования. Взять, к примеру, все тот же налог на землю, который практически во всех регионах имеет коэффициент 2,5. В итоге получается занятная картина: здание вроде продается за одну базовую, но нужно еще заплатить за организацию аукциона пару-тройку тысяч, потом налог. Набегает уже солидная сумма для малого бизнеса, когда сам бизнес еще даже не начался. Для регионов, где финансовые обороты совсем другие - это большая проблема.

Вот так и получается, что работа по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества вроде и ведется, только толку от нее почти нет.