Цирк из Сирии приехал 6 Телеграм-канал «СерпомПо»

6.02.2019, 11:06

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Фото: RZN.info / Юлия Полушина

Новая задумка Минобороны РФ стоит в одном ряду со штурмом копии Рейхстага.

23 февраля из Москвы к Владивостоку отбудет поезд с «военными трофеями из Сирии». Позорное зрелище, по сути являющееся пропагандой войны, именуется «военно-патриотической акцией».

По степени идиотизма новая задумка Минобороны стоит в одном ряду со штурмом копии Рейхстага, идеей отлить ступени главного военного Храма из нацистской техники и, конечно, прогоном лаосских Т-34 через Россию.

Очень «патриотично» – больше трех лет воевали за Асада и алавитов вдали от России, прятали свои потери, но все равно, даже из того, что известно – погибших и раненых сотни. Количество убитых мирных жителей неясно.

Но почему показываете только убогие «военные трофеи»? Вы же за «всю правду о войне». Так?

Тогда погрузите на поезд остатки сбитых российских самолетов и вертолетов – для всеобщего обозрения. Поставьте на платформы частоколом портреты погибших - пусть качаются на ветру – вы же так любите «бессмертные полки». Подготовьте стенды с инфой о том, сколько денег спалили в Сирии, отняв в России у пенсионеров. Выставите на агитпоезде лектора, который будет объяснять гражданам, как Путин два или три раза «выводил войска» из Сирии и как засунул страну в эту кровавую клоаку.

Вот со всем этим багажом вставайте на рельсы и отправляйтесь по ободранной начальством и его друзьями России – впереди «трофеи», и тут же им в затылок дышат платформы с ценой, которая за эти «трофеи» были уплачена.

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