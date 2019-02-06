«Декрет о «тунеядцах» - полный провал властей» 8 6.02.2019, 11:10

3,887

Архивное фото «Радыё Свабода»

Как выглядит ситуация с работой в регионах.

Глава профгруппы РЭП в Калинковичах Денис Рабенок прокомментировал для praca-by.info ситуацию с работой в регионе и объяснил, почему декрет о «тунеядцах» - полный провал властей в деле экономического развития:

"Печально известный декрет о «тунеядцах» - это, во-первых, нарушение Конституции. Работа - это не обязанность, за невыполнение которой человека надо жестко наказывать, повышая ему в 5 раз тарифы на услуги ЖКХ, а наше право и каждый сам решает, как им пользоваться. Декрет же переворачивает все с ног на голову, делая работу принудительной.

Во-вторых, этот декрет полностью противоречит экономической логике. Если человек обеспечивает себя и свою семью, ничего не прося у государства, то оно только радоваться должно, а не открывать сезон охоты на "незанятых в экономике". По официальным данным Министерства финансов за 2018-й год доля налога на добавленную стоимость составляет почти 20% бюджетных поступлений. И эта сумма почти полностью покрывает государственные расходы на медицину и образование. Что это значит? Это значит, что белорусы сами платят за обучение своих детей, лечение родителей и др. Ведь НДС есть во всем: от цен на хлеб до постельного белья в поезде. Поэтому каждый из нас ежедневно независимо от наличия официального трудоустройства участвует в экономической деятельности, покупая продукты, товары или оплачивая услуги.

И власть сознательно нам врет, когда подменяет понятия и обращает внимание только на отчислениях в ФСЗН и подоходном налоге.

Те же рабочие "Гомсельмаша", который находится в глубокой экономической яме и тянет миллионы из бюджета, в гораздо большей степени "тунеядцы" по сравнению с теми, кто зарабатывает своим умом и способностями, не надеясь на власть и ее службы занятости с фейковыми вакансиями и нищенским выплатами по безработице.

Возьмем те же Калинковичи, где зарплата 400-500 рублей считается очень хорошей, но как прожить на такие деньги семье при сегодняшнем уровне цен, поборах в школе, не говоря уже про отдых и другие семейные расходы? И самое главное - где найти работу?

Нам говорят про «минимальные цифры безработных», а местная комиссия, которая занимается выполнением декрета, дает сведения о почти 3000 жителей Калинковичского района, которые "незаняты в экономике". Вот и судите, какое состояние у регионах с трудом. А ведь это основное, от чего зависит жизнь человека.

Считаю, что этот декрет свидетельствует о полном провале вертикали в деле экономического развития регионов. Власть сама расписалась в своей неэффективности и желает переложить свои поражения на людей, чтобы они заплатили за небрежность и непрофессионализм чиновников, как минских, так и гомельских.

По моему мнению, профсоюз РЭП делает очень важное и необходимое дело, поставив борьбу с печально известным декретом в центр своей деятельности.

Призываю всех, кто хочет отстаивать свои права обращаться к нашим юристам. Правовые инспекторы профсоюза РЭП имеют вполне заслуженный авторитет главных специалистов в вопросах борьбы и помощи белорусам, которые стали жертвой этого бесчеловечного декрета, который должен быть немедленно отменен».