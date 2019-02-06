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Топ-5 месседжей Трампа из обращения к Конгрессу

  • 6.02.2019, 11:20
Дональд Трамп
Фото: Doug Mills/Pool/Bloomberg

Президент США предлагает новый Договор о РСМД, в который войдет Китай.

Вечером 5 февраля президент США Дональд Трамп выступил с традиционной речью-обращением к Конгрессу О положении страны.

Это ежегодное послание – устоявшаяся практика для каждого американского президента со времен Джорджа Вашингтона. В ней глава государства излагает перед парламентариями свое видение текущей ситуации в США и рассказывает о наиболее важных будущих инициативах.

Для Трампа это было уже второе обращение к Конгрессу. Однако еще накануне его выступления СМИ обращали внимание на то, что президента США будет слушать куда более жестко настроенный парламент, чем год назад.

Во-первых, после промежуточных выборов в ноябре 2018 года большинство в Палате представителей у республиканцев отвоевали демократы. Во-вторых, Трамп лишь недавно стал объектом многосторонней критики после того, как США пережили самый продолжительный в истории шатдаун – частичную остановку правительства из-за разногласий вокруг предложенной президентом идеи строительства стены на границе с Мексикой.

Третьим фактором давления на президента остается расследование спецкомиссии Роберта Мюллера, которое изучает возможные связи штаба Трампа с Россией и вмешательство Москвы в президентские выборы. Именно за последний год расследование добилось немалых результатов – под следствием либо уже под судом находится сразу несколько человек из президентского окружения.

Из-за недавнего шатдауна обращение Трампа пришлось перенести с января на февраль. В последние раз президентскую речь откладывали 33 года назад, когда Рональд Рейган отстрочил свое послание из-за катастрофы шаттла Челленджер в январе 1986 года.

Новое время собрало наиболее значимые и яркие цитаты из речи Трампа по самым важным темам американской и мировой повестки дня.

1. О конфликте с демократами

В соответствии с традицией делать подобные обращения максимально примирительными, во вступительной части своей речи Трамп призвал к единству демократов и республиканцев.

"Миллионы наших сограждан наблюдают за нами сейчас, надеясь, что мы будем руководить страной не как две партии, но как одна нация", - заявил президент.

"В американской политике появилась новая возможность, если только у нас хватит смелости воспользоваться ею, - подчеркнул Трамп. – Выигрыш - это не победа нашей партии, но победа нашей страны".

"Мы должны отказаться от политики мести, сопротивления и возмездия", - призвал он.

2. О расследовании комиссии Мюллера в отношении связей с Россией

Фамилия спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего влияние России на американские выборы и возможные связи штаба Трампа с Москвой, не прозвучала прямо в обращении американского президента к Конгрессу.

Однако один из фрагментов его речи, ставший в итоге наиболее цитируемым в мировых СМИ, явно касался данного расследования.

"В Соединенных Штатах происходит экономическое чудо, и единственное, что может ему помешать – глупые войны, политика или нелепые партийные расследования", - сказал президент.

"Если мы хотим мира и верховенства закона, то не должно быть войн и расследований. Так это не работает!", - заявил Трамп.

3. О выходе из ракетного договора с Россией

Выступая перед парламентариями, Трамп прокомментировал решение своей администрации выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"У нас и правда не было выбора, - подчеркнул американский президент, напомнив, что Россия нарушала положения соглашения. - Возможно, мы сможем договориться о новом соглашении, включив Китай и другие [государства]. А может быть и нет. В таком случае мы обойдем их и по объему расходов, и по инновациям", - заявил Трамп.

4. О проблеме миграции

Как и во многих своих предыдущих выступлениях, Трамп снова попытался увязать тему иммигрантов с разгулом насилия и преступности, чтобы обосновать необходимость строительства приграничной стены. Ранее в случае отсутствия компромисса в Конгрессе по этому вопросу Трамп грозил стране вторым шатдауном либо введением чрезвычайного положения для того, чтобы обеспечить финансирование стены на границе с Мексикой.

"Пока мы говорим, организованные караваны [мигрантов] маршируют в Соединенные Штаты, - сказал Трамп. - Сейчас для Конгресса пришло время показать миру, что Америка привержена положить конец нелегальной иммиграции и поставить крест на безжалостных койотах - картелях, наркоторговцах и торговцах людьми".

"Из любви к нашим согражданам я прошу вас защитить нашу очень небезопасную южную границу", - призвал он парламентариев.

Трамп подтвердил, что не намерен отступать от идеи строительства стены.

"Моя администрация направила в Конгресс здравое предложение о прекращении кризиса на нашей южной границе. Оно включает гуманитарную помощь, усиленное применение законодательства, обнаружение наркотиков на наших пунктах въезда, закрытие лазеек, позволяющих нелегально ввозить детей, а также планы по созданию нового физического барьера - стены, чтобы обезопасить обширную территорию между нашими пунктами пропуска", - сказал он.

"Ранее большинство людей в этом зале проголосовали за стену, однако надлежащая стена так и не была построена. Я ее построю", - подчеркнул он.

5. О внешней политике

В обращении к Конгрессу Трамп попытался отстоять свое решение о выводе американских войск из Сирии и ускорить развязку конфликта в Афганистане, призвав оставить в прошлом эпоху "бесконечных войн".

"Наши храбрые войска сражаются на Ближнем Востоке уже почти 19 лет", - заявил президент, добавив, что США потратили в регионе свыше $7 трлн.

"Будучи кандидатом в президенты, я пообещал новый подход. Великие нации не ведут бесконечные войны", - подчеркнул он.

Трамп также подтвердил, что через несколько недель – 27-28 февраля – он проведет свою вторую личную. встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме.

"Если бы меня не избрали президентом, то сейчас бы ми были в состоянии войны с Северной Кореей", - заявил Трамп.


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