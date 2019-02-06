СМИ: БАТЭ согласился продать Мирко Иванича в «Црвену Звезду» 1 6.02.2019, 11:21

Мирко Иванич

Фото: ФК БАТЭ

Финансовая сторона сделки пока не разглашается.

БАТЭ согласился продать полузащитника Мирко Иванича в "Црвену Звезду". Об этом сообщают сербские сайты mondo.rs и novosti.rs, пишет pressball.by.

По информации источников, хавбек прибудет в Белград из Турции, где БАТЭ проводит тренировочный сбор, и в случае удачного прохождения медицинского осмотра заключит с новым клубом двухлетний контракт.

Финансовая сторона сделки пока не разглашается.

Напомним, ранее в сербских СМИ появлялась информация, что "Црвена Звезда" направила БАТЭ официальное предложение по трансферу футболиста. Белградский клуб был готов заплатить 1,2 млн евро, но белорусская сторона запрашивала 1,7 млн евро. Мирко Иваничу новые боссы обещали зарплату в 30 000 евро в месяц.

До окончания срока действия контракта Иванича с БАТЭ остается шесть месяцев. В "Црвену Звезду" уже бесплатно перешел экс-защитник "желто-синих" Неманья Милунович.

Трансферное окно в Сербии закроется 8 февраля.