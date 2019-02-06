Как похудеть быстро и недорого 4 6.02.2019, 11:30

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Специалисты Европейской ассоциации диетологов рассказали, как питаться вкусно и худеть при этом.

Эксперты утверждают, что нет необходимости отказываться от привычного рациона. Так, по их мнению, достаточно следовать диете, которая основана на «правилах пяти столовых ложек», пишет healthinfo.ua.

Популярная диета «пять ложек» — одна из интерпретаций идеи дробного питания. По мнению экспертов, 5 столовых ложек — именно то количество, которое необходимо обычному человеку для одного приема пищи, чтобы восполнить запас энергии и утолить голод. Такой подход поможет в первую очередь тем, чей лишний вес появился вследствие переедания и неумения контролировать свои порции.

Этот тип питания включает много овощей, медленные углеводы (цельнозерновые каши), бобовые, некрахмалистые овощи, несладкие фрукты. Отмечается, что диета «5 ложек» вносит строгий запрет на газированные напитки и напитки, содержащие сахар (в том числе любые соки). Также рекомендуется воздерживаться от жареной и приготовленной во фритюре пищи, а также полуфабрикатов.

Главные правила диеты «5 ложек»

- Класть себе в тарелку не более пяти столовых ложек еды

- Следить за тем, чтобы паузы между приемами пищи были не короче трех часов

- Перекусывать несладкими фруктами

- Пить много воды

Диета «5 ложек» — это недорогой тип питания, ведь следуя ей, не потребуется покупать никаких экзотических продуктов. Например, вы можете приготовить на обед порцию тушеного мяса.