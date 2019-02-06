Страны НАТО подпишут сегодня протокол о присоединении Македонии 1 6.02.2019, 11:39

Церемония состоится в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Послы стран-членов НАТО в среду, 6 февраля, подпишут протокол о присоединении Македонии к Альянсу, сообщает eurointegration.com.ua.

Церемония подписания состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В ней примет участие македонский министр иностранных дел Никола Димитров.

Таким образом, путь к присоединению 30-го члена НАТО будет открыт. Протокол о присоединении Македонии еще предстоит ратифицировать каждой стране-члену силового блока.

Вступление Македонии в Альянс стало возможным после того, как страна согласилась изменить название на Республика Северная Македония. Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

Греция намерена ратифицировать протокол о присоединении Македонии на этой неделе. После этого, по условиям соглашения между странами, Македония официально сменит название и сообщит об этом в ООН и другие международные организации.