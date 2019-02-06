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Россия проводит тайную оккупацию Молдовы

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  • Марквейн Маллин, американский политик и бизнесмен
  • 6.02.2019, 11:54
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Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

На карту поставлено будущее страны.

Вся прелесть демократии заключается в том, что вы можете голосовать по своему усмотрению на открытых, свободных и честных выборах. Одна маленькая страна, редко появляющаяся в заголовках мировых изданий готова принять демократию и все ее идеалы. Это - Молдова, и сейчас на карту поставлена ее демократия, равно как и ее ключевой статус, поскольку Россия наращивает агрессивную тайную оккупацию страны.

В настоящее время вооруженные силы президента Путина занимают 12% территории Молдовы (Приднестровье – ред.), которая не имеет выхода к морю и зажата между Украиной и Румынией. Россия всегда игнорирует интересы маленьких соседних стран и они, не имея возможности дать военный отпор, ожидают помощи от Запада в плане санкций, дипломатических переговоров или в крайнем случае, поставки оружия.

Чтобы демократия процветала в Молдове, окружающие страны должны не только признать, но и уважать ее суверенитет и целостность. Однако Кремль продолжает использовать тактику манипулирования, такую как военные учения, чтобы отговорить избирателей от дальнейшего взаимодействия с западными странами и их избранными официальными представителями.

Молдова уже начала придерживаться западных идеалов управления. Кишинев уже работает над тем, чтобы сбросить российские оковы и влияние, но им нужна помощь. К сожалению, западный мир, похоже, не осознает, что Россия агрессивно и активно укрепляет свой оплот в нескольких восточноевропейских государствах. Молдова, Грузия, Украина, Литва, Эстония и Латвия находятся в опасности. Соединенные Штаты, и их союзники должны активно участвовать и поддерживать эти бывшие советские государства, поскольку они поддерживают демократию и борются с агрессивной враждебностью Москвы.

Российские войска фактически являются оккупантами в Молдове, особенно в приднестровском регионе. По сообщениям, Кремль оказывает экономическую и военную поддержку сепаратистским группировкам, чтобы дестабилизировать регион и не дать Кишиневу принять западные ценности. Недавние действия России по созданию дипломатического офиса Приднестровья в Москве также свидетельствуют о продолжающемся вмешательстве РФ и пренебрежении территориальной целостностью Молдовы. Наряду с их присутствием, вмешательство Москвы в демократический процесс усилилось по мере приближения парламентских выборов в Молдове, назначенных на 24 февраля.

Если Социалистическая партия президента Додона выиграет большинство на выборах в феврале, США и Евросоюз будут иметь серьезную причину для беспокойства

Несмотря на опровержения, сделанные на международной арене, российские агенты открыто распространяют дезинформацию и пропаганду через финансируемые Москвой неправительственные организации (НПО). Они контролируют большую часть медиа-контента, беспощадно манипулируют социальными сетями и поддерживают так называемую "проевропейскую оппозицию".

До избрания т.н. проамериканского парламента Молдовы, российская мафия фактически контролировала международные финансовые потоки, проходящие через Кишинев, разрушая банковскую инфраструктуру страны. Коалиционное правительство Молдовы с тех пор провело радикальные реформы для обеспечения безопасности банковского сектора, которое теперь соответствует директивам е. Молдавский продемократический парламент одобрил закон, предусматривающий дополнительный надзор за банками, финансовыми компаниями, страховыми компаниями и инвестиционными фирмами. Этот орган также продолжает выступать за борьбу с коррупцией путем введения коммерческих норм и противодействия вопиющему отмыванию российских денег путем укрепления банковской системы.

Однако нынешний президент страны препятствует модернизации Молдовы. Игорь Додон, член Социалистической партии, близок к Владимиру Путину и пообещал отменить любые прозападные инициативы и законы, представленные молдавским правительством. Если Социалистическая партия президента Додона выиграет большинство на выборах в феврале, США и Евросоюз будут иметь серьезную причину для беспокойства.

Марквейн Маллин, The Hill (перевод - "Главред")


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