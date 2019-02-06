Как меняются пенсионные системы у соседей Беларуси 4 6.02.2019, 11:58

Польша понизила пенсионный возраст, Россия - повысила, а Украина привязала к стажу.

На прошлой неделе президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о том, что пенсионный возраст в стране… снизится! С теперешних 67 лет для обоих полов до 62, пишет kp.by. Но не для всех, а только для обладателей внушительного трудового стажа - 38 лет. Новые правила даже назвали «квотой 100»: столько получится, если сложить новый пенсионный возраст (62) с нужным стажем (38). Есть и еще один важный момент. Снижение пенсионного возраста в Италии - это эксперимент. Продлится он до конца 2021 года, а дальше власти оценят, стоит ли сделать его постоянным.

Эксперименты с пенсионной системой - привычное дело для многих европейских стран. И особенно сейчас, когда население стареет, а рождаемость падает. Журналисты посмотрели, какие новшества в последнее время появились у наших соседей.

Польша:

Пенсионный возраст снизили

Еще в 2012 году поляки решили повысить пенсионный возраст до 67 лет для обоих полов. Мужчины должны были начать выходить на пенсию в этом возрасте уже в 2020 году, а женщины - в 2040-м. Однако в 2015 году во время предвыборной кампании партия «Право и справедливость» пообещала снизить пенсионный возраст до прежнего уровня и, придя к власти, обещание выполнила. С октября 2017-го мужчины могут выходить на заслуженный отдых в 65, женщины - в 60.

- Восстановление пенсионного возраста - реформа тщательно продуманная и, что важно, безопасная для бюджета, - говорила премьер-министр Польши Беата Шидло.

Россия:

Пенсионный возраст вырастет

Наши восточные соседи, в отличие от западных, пенсионный возраст решили не понизить, а повысить на пять лет для обоих полов: 65 лет для мужчин, 60 - для женщин.

Поэтапное повышение у наших соседей началось в этом году и продлится до 2028-го. При этом правительство ввело достаточно много льгот. Например, первые два поколения россиян, которых затронуло повышение пенсионного возраста (мужчины, родившиеся в 1959 - 1960 годах, и женщины, родившиеся в 1964 - 1965 годах), смогут выбрать, когда уйти на заслуженный отдых - по новому повысившемуся пенсионному возрасту или на полгода раньше. Кроме того, для тех, кто работает во вредных или опасных условиях труда, пенсионный возраст не изменится. Для сравнения: в Беларуси пенсионный возраст для этих категорий работников увеличится на те же три года, что и общеустановленный. А еще в России ввели административную и уголовную ответственность за увольнение или отказ принять на работу из-за возраста.

Украина:

Чем больше проработал, тем раньше получится выйти на пенсию

Повышение пенсионного возраста в Украине началось гораздо раньше, чем у нас - еще в 2011 году. Правда, оно затронуло только женщин. Пенсионный возраст для них решили поэтапно поднимать до мужского - 60 лет.

А в прошлом году в стране по рекомендации МВФ начался второй этап пенсионный реформы. Возраст выхода на пенсию будет зависеть от стажа, причем он будет постепенно повышаться. Например, в этом году те, кто накопил 26 лет стажа, смогут уйти на пенсию в 60. Для тех, у кого от 16 до 26 лет стажа, пенсионный возраст повышается до 63. А если стаж меньше 16 лет, то на заслуженный отдых получится уйти только в 65.

Литва:

Всех автоматически перевели на накопительную систему

Литовские власти решили подтолкнуть жителей страны самим копить себе на пенсию. С 1 января всех граждан младше 40 лет автоматически включили в накопительную пенсионную систему. Благодаря ей помимо государственной пенсии можно будет получать еще и дополнительную. Литовцы могут выбрать между пятью накопительными фондами, при этом данные об их деятельности публикуются на сайте литовского Центробанка. То есть свои деньги можно перечислять в тот фонд, который работает эффективнее.

Вдобавок литовские власти уменьшили походный налог на 1% и взносы в государственный фонд социального страхования («Содра») на 0,55%. Эту прибавку к зарплате и предполагается отчислять на дополнительную пенсию.

При этом до 1 июля у литовцев есть время отказаться от накопительной пенсии и дальше переводить все отчисления в «Содру». Но эксперты советуют делать это только тем, кому осталось мало времени до выхода на пенсию, а серьезных накоплений при этом нет.

Латвия:

Жители страны смогут получать часть пенсии умершего супруга. Из-за этого в стране свадебный бум

Новшество появилось в этом году. После смерти мужа или жены в течение года можно будет получать половину полагавшейся им пенсии. Это правило не распространяется на бывших супругов в разводе, а также на тех, кто свои отношения не зарегистрировал.

Латышское издание Delfi отмечает, что, после того как в прошлом году заговорили о грядущих нововведениях, в стране начался бум свадеб среди пенсионеров! В прошлом году самому пожилому жениху был 81 год, а невесте - 78.