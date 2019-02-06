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В России провели шабаш в поддержку Путина

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  • 6.02.2019, 12:14

Обряд провела оккультная организация «Империя ведьм».

Оккультная организация "Империя сильнейших ведьм" провела специальный обряд "Внеурочный магический круг" в поддержку России и лично президента Владимира Путина. В "Империи ведьм" решили, что российский президент, даже получив на последних выборах 77% голосов, все равно очень нуждается в магической поддержке, сообщает "Настоящее время".

В особняк в центре Москвы 5 февраля "слетелись" на метро и такси несколько десятков женщин, называющих себя ведьмами и практикующих то, что они считают магией.

"Кто слышит и не слышит, кто видит и не видит, кто был, есть и будет, слово мое не забудет – подымись величием сила России, направь пути Владимира Путина верно и праведно – через слово мое".

Это одно из заклинаний, которые произносили ведьмы во время обряда. Ни одного портрета российского президента и никаких других оккультных действий и ритуалов – только черные плащи и книги в руках.

"Да будет сила России крепчать, да будет Владимир Путин верные пути видеть. Величие России, и короновав Россию, напитав истоком, станет сила наша ведовская "Империи сильнейших ведьм" благостной, что оживит и поднимет всю землю. Воистину! Воистину!"

Алена Полынь, потомственная ведьма, как она себя называет, и основательница "Империи сильнейших ведьм", поясняет, что обряд проводится во благо России, а президент – это ведь главное лицо страны. "Власть – это некий такой сорбент: чего достойны люди и эта страна, и о ком-то негативно говорить, о каком-либо президенте, ведующие люди не должны".

Алена Полынь

Другие ведьмы также весьма лояльны к российскому президенту. Одна из них, Юлиана Золотницкая, которая проводит денежные обряды и "чистит род" по учению главной ведуньи, уверена, что "обязательно нужно поддерживать правительство, и Владимира Владимировича Путина в первую очередь".

"В стране обстановка тяжелая, и мы хотим поддержать президента теми силами, которыми мы владеем", – говорит ведьма Ирина. На вопросы, почему тяжелая обстановка и с кем борется Путин, она отвечает: "Со всеми, кто на него нападает. И мы хотим этих злопыхателей, чтобы они замолчали".

Для злопыхателей и врагов российского президента ведуньи предусмотрели проклятья:

"Кто со злом к нам приходит, кто со злом от нас уходит, кто вредит и зло говорит, на веки вечные и бесконечные – прокляты враги, враги прокляты!"

Но кто такие враги, участницы магического обряда сказать так и не смогли.

"Круг силы" рассчитывали специально – число, время, место, рассказывает Алена Полынь. "Все досконально было высчитано, чтобы энергия прошла правильно. И он направлен был на улучшение качества жизни на земле через Россию. Но мы не можем обходить стороной президента, который в стране, и, естественно, помощь ему".

Сам обряд представлял из себя только совместное чтение книги главной московской ведуньи и длился минут двадцать. Но ведьмы уверены, что такой шабаш обязательно должен добавить Путину сил.


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