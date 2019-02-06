Уже третий россиянин совершил самоубийство из-за угрозы высылки из Беларуси 6.02.2019, 12:18

Николаю Демиденко было 68 лет.

Стало известно уже о третьем за последние два месяца случае самоубийства гражданина России, связанного предположительно с угрозой высылки из Беларуси. 31 декабря 2018 года покончил жизнь самоубийством 68-летний житель Брагинского района Николай Демиденко, передает «Радыё Свабода».

«Он имел еще советский паспорт, никак не мог сделать новый. Ранее Николай жил в Карелии, его могли выслать в Россию, так как у него были здесь административные правонарушения», - отметил один из источников журналистов, близко знакомый с ситуацией.

Он родился здесь

Николай Демиденко родился в деревне Углы Брагинского района. Потом переехал жить в Карелию. Около двенадцати лет назад вернулся на родину - в деревню Храковичи. Здесь у него жил старший брат. Николай имел еще советский паспорт, новый никак не мог сделать.

У него были проблемы с алкоголем.

«Бумаги ему собирали, чтобы он получил паспорт. Милиция даже запросы высылала в Россию, по последнему его месту жительства. Паспорт же его был оформлен в России. Но он злоупотреблял алкоголем, поэтому не мог оформить документы.

У него были штрафы за административные правонарушения - появление в нетрезвом состоянии в общественном месте. Сначала надо было штрафы выплатить», - говорят в Чемерисском сельском совете, на территории которого находится деревня Храковичи.

«Никому он вреда не причинял, был тихим пьяницей»

В сельсовете отметили, что Храковичи находятся в чернобыльской зоне, в 5-6 километрах от границы с Украиной.

«Сами понимаете, здесь пограничная зона, законодательство меняется, усиливается. После аварии на ЧАЭС у нас тут настроили домиков для переселенцев, и поэтому сюда тянуло людей, которые где-то скитались по миру, а здесь могли осесть», - говорят в сельском совете.

Там добавляют, что Николай никому не причинял вреда, был «тихим пьяницей». Помогал сельчанам с огородами, занимался другими сельскохозяйственными работами.

«Он никого не беспокоил, никто на него в деревне не жаловался. Чтобы он воровал, или буянил, докучал кому - такого не было. Мы говорили - делай паспорт, будешь пенсию получать, но он обещал, а потом напьется и все. Если бы не алкоголь - то не было бы таких проблем. Но мы христиане, нам жаль людей, всех.

Куда ему было выселяться, да среди зимы? В чистое поле? Тем более здесь брат, в Речице брат, в Гомеле сестра у него. Ну о таком не говорили, что его вывезут в чистое поле. Хотя одну женщину посадили как-то в поезд и отправили в Питер», - пояснили в сельском совете.

«Законодатели, изменяйте закон, если он идет не от жизни»

Правозащитник Леонид Судаленко обращает внимание, что за последнее время это третий случай самоубийства, связанный с угрозой высылки из Беларуси.

В декабре 2018 вследствие высылки из Беларуси совершил самоубийство 35-летний житель Лоева (Гомельская область) Сергей Борисов.

В январе в Буда-Кошелевском районе также совершил самоубийство гражданин России. Виталий жил в Беларуси 14 лет, имел здесь жену и шесть детей, работал на мясокомбинате. За административные правонарушения ему грозила высылка. Дети остались сиротами.

«Если такое случается, нужно менять законы, позволяющие за одно правонарушение высылать человека, как в случае с украинцем Сергеем Проценко. Он имеет жену, маленьких детей, работу, положительные характеристики. Кто выиграет, если его вышлют в Украину? - говорит правозащитник Леонид Судаленко. - рушится семья - рушится все.

Для мужчины это очень стрессовая ситуация. Проценко говорит: что я, сяду на вокзале в Чернигове и буду сидеть? Ему некуда идти в Украине. Он теряет социальные связи, семью», - подчеркнул правозащитник.

Правозащитник призывает законодателей «е спать в шапку».

«Если закон идет не от жизни - то надо изменить закон, так как люди, как мы видим, не могут самостоятельно справиться с проблемой и накладывают на себя руки», - добавил Судаленко.

Решение по украинцу Сергею Проценко, которому грозит высылка, будет вынесено 7 февраля в Гомельском областном суде.