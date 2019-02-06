Как английский математик навсегда изменил пивную индустрию 1 6.02.2019, 12:41

иллюстрационное фото Breckenridge Brewery

История азотного пива.

Эван Рейл в статье на сайте Good Beer Hunting рассказывает об истории использования азота для газации пива. Pivo.by публикует перевод материала.

В названии одного из самых популярных сортов пивоварни Left Hand Brewing Company есть три слова. Однако, на ручке крана налива только одно из них достаточно заметное, чтобы увидеть его и прочитать с дальнего угла бара. Помимо узнаваемого логотипа этой пивоварни, вы легко сможете прочитать эти буквы. Это отнюдь не «молоко», и это не «стаут», как может показаться. Это слово — «nitro».

«Азотная газация, и умение работать с ней, были основой нашего роста на протяжении многих лет, — заявляет президент Left Hand Эрик Уоллес. — Это, можно сказать, истоки».

Благодаря своему молочному стауту, Left Hand Brewing является необычным примером современной американской пивоварни, флагманским сортом которой является не IPA или другой образец с мощным хмелевым профилем. Локомотивом выступает пиво, в названии которого, на самом деле, подчеркивается газ, с помощью которого происходит розлив, а не ингредиенты или географическая привязка как это сейчас принято.

На сегодняшний день, Milk Stout Nitro не единственный сорт с упоминанием азота в названии. RateBeer насчитывает более чем 500 стаутов и портеров с подобным видом газации. Всех их производят и разливают с помощью азота — газа без вкуса, цвета и запаха, из которого на 78,1% состоит атмосфера Земли.

Тот факт, что пиво, разлитое в тару с помощью азота стало большой частью современного крафтового рынка, особенно удивительно, так как сам процесс насыщения для производства пива был изобретен всего 60 лет назад Майклом Эшем. Молодой Кембриджский выпускник кафедры математики, работающий на пивоваренном заводе Guinness Royal в Лондоне, открыл этот революционный метод, хотя изначально должен был заниматься совсем не этим.

«Он был своего рода героем для Guinness, — говорит Эйбхлин Колгэн, менеджер архива пивоварни в Ирландии, когда его спрашивают о изобретателе. — Майкла Эша хорошо помнят, потому что он сделал очень много для изобретения азотной газации и использованию ее для разливной версии нашего пива».

Судя по всему, родоначальник революционного метода розлива не должен был работать над усовершенствованием системы налива пива. Будучи нанятым Guinness в 1951 году, Эш работал в различных отделах компании, прежде чем был назначен ответственным за дегустационную комнату пивоваренного завода в 1955 году, где он возглавил команду из 20 человек. Их главной задачей было улучшение срока годности уже разлитого в бутылки пива. В то время такая тара превалировала в продажах компании, а сам Guinness, обычно, подавался в бутылках, которые наполнялись владельцами непосредственно в пабах.

«В течение первых 200 лет пиво покидало наш пивоваренный завод в деревянных бочках. Владельцы баров собственноручно открывали бочки и разливали пиво по бутылкам, после чего оно хранилось на полках заведений при комнатной температуре, — говорит Колгэн. — Вы, как потребитель, посещающий бар в то время, получали пиво Guinness комнатной температуры».

Основная проблема заключалась в том, что разливное пиво становилось все популярнее в Великобритании, в особенности лагерные сорта.

«В то время значительно выросла популярность лагеров, особенно некоторых образцов с континентальной Европы (возможно речь идет о пивоварнях Carlsberg и Heineken — прим.ред.), — говорит Колгэн. — Потребители, приходящие в бар, постепенно привыкали к пиву, которое подавалось быстро и сильно охлажденным».

Пиво Guinness в своей разливной версии не могло конкурировать с новыми тенденциями, так как оно не имело способа быстрого налива и подавалось при достаточно высокой температуре, так как бутылки на полке не охлаждались. В соответствии с технической документацией того времени, пиво считали слишком «живым», чтобы организовать налив с помощью углекислого газа. Некоторые владельцы баров пробовали разливать Guinness с помощью CO2 самостоятельно, используя соединение двух источников с разным давлением. К сожалению, достичь правильного давления в касковых бочках не всегда удавалось, что сильно влияло на вкус напитка и скорость налива. Пивоваренный завод пытался решить эту проблему более 25 лет (с 1932 года), но так и не смог найти решение, которое бы устроило все стороны.

«Майкл предложил заняться этой проблемой и начать разработку своего решения, которое позволило бы с легкостью наливать Guinness любому бармену или владельцу бара, — говорит Колгэн. — Он всегда говорил, что хочет решить эту проблему, применив математический подход».

Эш привлек к этому проекту двух членов своей команды, для того чтобы они могли помочь ему и ускорить процесс разработки. Другие коллеги по цеху лишь саркастично кивали, когда слышали о его планах, называя его проект между собой «Ненормальный Guinness» (игра английских слов «draft» и «daft» — прим. ред.). По мнению команды, работавшей над реализацией революционного метода, азот идеально подходил вместо CO2, за счет своей распространенности и нейтральной среде. К сентябрю 1957 года Майкл разработал свой первый прототип двухкамерной касковой системы. Одна камера в бочке теперь содержала пиво, во второй находилась смесь азота и других газов. Guinness получил патент на эту систему в 1958 году. В результате экспериментов и доработок, четвертое поколение устройства под названием Марк IV начало тестироваться на рынке в июне 1958 года. Технологию назвали Easy Serve Cask, и ее ожидал головокружительный успех на первоначальных этапах запуска, который был окончательно закреплен к 200-летию завода в 1959 году.

Управление пивоваренного завода было шокировано результатами: пабы, у которых была новая, основанная на азоте система, фиксировали увеличение продаж пива на 20–25%. По словам Билла Енна, автора книги «Гиннесс: поиски идеальной пинты длиной в 250 лет», азот буквально «вдохнул новую жизнь» в Guinness.

«Это был переломный момент для нашего стаута, который был ранее доступен в большинстве мест только в бутылочной таре, — говорит Енн. —

Это важная веха в истории развития Guinness как международного бренда, так как это также сделало наше пиво доступным по всему миру, в особенности, на ключевом для нас американском рынке».

Хотя сам газ не имеет вкуса и запаха, его добавление изменяло вкус напитка. Азот долго не растворяется в пиве и способствует образованию пузырей меньшего размера, чем обычный CO2. Это помогло создать замечательную пенную шапку, которая стала отличительной особенностью Guinness. В книге Енна процитирован пивовар Guinness в то время Фергэл Мюррей, который утверждает, что азотная газация привела к изменению ароматического профиля и совершенно новым вкусовым ощущениям.

«Я предполагаю, что это именно то, чего вы ждете, когда слышите фразу „пиво, разлитое под азотом“. Сливочная стойкая пена и кремовая структура напитка, это именно то, на что обращают внимание потребители, — говорит Колгэн. — С нашей точки зрения именно эта разливная версия Guinness в значительной степени ознаменовала успех пивоварни в 1960-х и 1970-х годах, особенно на западе. Именно перспектива выхода на новые рынки сбыта повлияла на компанию, и мы задумались о том, как добиться такого же эффекта при фасовке нашего пива в банки. Именно отсюда начинается история создания „виджета“».

«Виджет» являлся следующим большим шагом для технологии азотной газации. Guinness запатентовал свою первую версию капсулы в 1969 году. За следующие несколько десятилетий «виджет» развивался, в конечном счете, появившись в различных баночных сортах: от Boddingtons Draught Bitter до John Smith’s. Текущая версия представляет собой белую, пластмассовую сферу, немного меньшую по размерам, чем шар для пинг-понга, которая выпускает азот в пиво, когда вы открываете банку.

Однако, это не единственный способ для азотной газации пива на сегодняшний день. Несколько лет назад производитель мобильных баночных линий Ball предложил свою версию азотного «виджета». Упакованные и разлитые в банки и бутылки версии пива без «виджетов» также становятся более популярными в последние годы. В то же время, Эрик Уоллес из Left Hand Brewing отмечает, что производство напитка без использования «виджета» требует особого внимания и осторожности.

«Мы разработали особый метод налива пива в тару таким образом, чтобы нам не нужен был источник с азотом внутри, — говорит Уоллес. — Нам необходимо было измерять многие параметры при этом виде розлива, ведь мы должны знать что делаем. Это дорогой и совсем не легкий способ. Мы ошибались на каждом этапе и потратили не одну попытку, чтобы наконец разобраться в технологии и внедрить ее на собственное производство».

Стоит отметить, что азот доступен почти повсеместно и на сегодняшний день присутствует во многих барах. Спустя шесть десятилетий после изобретения революционной технологии с двухкамерной касковой бочкой, владельцы пабов свободно могут купить смесь G-mix для пива Guinness (в которой содержится 75% азота) и использовать ее для розлива любого пива. При этом, им необходимо быть осторожными с оставшимися 25% углекислоты, которая также должна подаваться на кран при наливе.

Немецкий химический концерн Linde продает две версии своей смеси под названием Biogon с различным процентным содержанием азота. В ассортименте компании вы сможете найти смесь с соотношением газов в пропорции 50 на 50, а также с разделением 80 на 20 в пользу азота. Последний вид, кстати, активно используется в Чехии для налива классического богемского лагера. Крошечные пузырьки, которые в свое время были ультрасовременным открытием на одном пивоваренном заводе в Лондоне, теперь доступны почти любому пивовару или владельцу бара, который хочет добиться узнаваемого и полюбившегося многим эффекта.

Благодаря влиянию производителя Ball, который запустил свои виджеты для банок в 2015 году и выходу пива Nitro Merlin от Firestone Walker в 2016, мы можем с уверенность утверждать, что азотная газация становится все популярнее. Но это вовсе не значит, что использовать данный метод розлива можно для каждого стиля пива. Сэм Тирни, который занимается бочковым пивом, а также отвечает за сорта с азотной газацией в Firestone Walker, отмечает, что этот газ хорошо подходит для стаутов и портеров. В то же время, по его мнению, данная технология не совсем применима для подачи и розлива сортов с сильным хмелевым профилем.

«Налив IPA с помощью азота нравится потребителям, потому что горечь скругляется за счет химических особенностей газа. Но, к сожалению, в этом случае частично страдает аромат. Мы пришли к выводу, что большинство людей предпочитает классическую подачу через насыщение углекислотой. В целом, на мой взгляд, азотная газация и налив лучше всего подходит для британских и ирландских стилей пива, в которых газ имитирует эффект налива с помощью ручного каскового насоса», — говорит Тирни.

«При розливе Nitro Merlin мы используем смесь азота и углекислоты, что позволяет исключить окисление и сгладить резкость во вкусовом профиле, а также добавляет дополнительную сладость и делает пиво более сбалансированным, — добавляет Сэм. — Азот также отвечает за кремовую пену. В результате пиво становится полнотелым, сливочным, сладковатым и, по итогу, более питким».

Хотя вкус, структура и аромат пива с азотной газацией привлекают все большую аудиторию, такой способ сервировки также обращается и к другим чувствам нашего организма. Тодд Асри, президент и главный пивовар Breckenridge Brewery из Колорадо, указывает также на визуальное и акустическое воздействие азота на примере Breckenridge’s Nitro Irish Stout.

«Я часто говорю людям, что процесс употребления пива это театр для чувств, — говорит Асри. — Все начинается с открытия банки и характерного приятного свиста. Далее следует звук, с которым пиво наливается в ваш бокал. Вы наблюдаете пивной каскад, напиток переливается из банки и формирует пенную шапку. На мой взгляд, у процесса налива пива есть нечто схожее с принципами работы лава-лампы. Это чертовски красиво».

По словам Асри, продажи пива Breckenridge с азотной газацией выроли приблизительно на 17% в 2018 году. Что касается пивоварни Left Hand Brewing, их Milk Stout Nitro является самым продаваемым пивом в линейке компании. Стоит отметить, что не все пивовары без ума от идеи азотной карбонизации. Отчасти, из-за трудностей в производственном процессе. Более того, в неформальной беседе, многие производители признаются вам, что они категорически против использования азота. Истина в этой ситуации в том, что для обуздания и применения этой технологии все процессы на производстве должны быть максимально отлажены.

«Мы в шутку называем это комариным терпением, — говорит Асри. — Вы обязаны учитывать множество важных факторов при производстве: содержание растворенного кислорода, объем оставшегося CO2 после брожения и прочие важные показатели. Иными словами, вы должны делать все так, чтобы комар носа не подточил, ведь все это, в конечном счете, влияет на качество вашего продукта».

Эрик Уоллес из Left Hand Brewing утверждает, что успех пивоварни, связанный с выходом их «азотного» сорта стал приятным удивлением: «Если сегодня посмотреть на рынок пива, которое разливается с помощью этого газа, то трудно поверить, что наша разливная версия молочного стаута с использованием азотной газации была запущена лишь в 2011 году».

«В то время, в продаже было очень мало подобных сортов, — говорит Уоллес. — В основном это было импортное пиво — Guinness и Old Speckled Hen. Взрывной рост происходил, как ни странно, за пределами родного Колорадо. Наши продажи увеличились, в первую очередь, в южных штатах, и мы просто пытались выяснить что, черт возьми, происходит».